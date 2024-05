James Bond et les romans de l’écrivain britannique Ian Fleming

Les romans de la licence James Bond écrits par Ian Fleming ont donné lieu à une franchise cinématographique multi-milliardaire. Pour autant, la qualité n'est pas toujours égale d'un livre à l'autre.

Tl;dr Ian Fleming a écrit 14 romans sur James Bond.

Les romans de Ian Fleming ont inspiré une franchise cinématographique de plusieurs milliards de dollars.

La qualité des romans de la licence James Bond varie, tout comme celle des films.

Le dernier roman de l’auteur britannique Ian Fleming a été publié à titre posthume et semble inachevé.

L’impact littéraire de l’agent 007

Le personnage fictif de James Bond, créé par Ian Fleming, a inspiré une franchise cinématographique lucrative, mais tous les livres de l’auteur ne sont pas de la même qualité. Il est important de rappeler que les films de James Bond ont quelque peu éclipsé les livres dont ils sont adaptés. Cependant, les œuvres originales de Ian Fleming restent très appréciées à ce jour.

Des romans à succès

Le premier roman de James Bond a été publié en 1953. Ian Fleming a écrit 11 autres romans et 2 recueils de nouvelles au cours de sa vie. Chaque œuvre dépeignant une aventure distincte, les romans de Ian Fleming ont contribué à faire de James Bond l’icône de la culture populaire qu’il est aujourd’hui. Les livres originaux de James Bond de Ian Fleming ont non seulement inspiré une franchise cinématographique de plusieurs milliards de dollars, mais ont également conduit à de nombreux romans de continuation et adaptations radio.

Des hauts et des bas dans l’écriture

Chaque film de James Bond diffère en qualité de celui qui le précède, tout comme chaque roman. En fait, tout au long de sa carrière d’écrivain, Ian Fleming a montré qu’il était capable de produire des œuvres d’une qualité exceptionnelle, mais aussi de toucher le fond du baril.

Une liste chronologique des romans

Les romans de James Bond dans l’ordre chronologique sont les suivants :

Casino Royale (1953)

Live and Let Die (1954)

Moonraker (1955)

Diamonds Are Forever (1956)

From Russia, with Love (1957)

Dr. No (1958)

Goldfinger (1959)

For Your Eyes Only (1960) – Ce recueil comprend cinq histoires : From a View to a Kill, For Your Eyes Only, Quantum of Solace, Risico et The Hildebrand Rarity

Thunderball (1961)

The Spy Who Loved Me (1962)

On Her Majesty’s Secret Service (1963)

You Only Live Twice (1964)

The Man with the Golden Gun (1965) – Publié après la mort de Ian Fleming.

Un aperçu des romans

The Spy Who Loved Me est considéré comme l’un des romans les moins réussis de Ian Fleming. Par contre, The Man with the Golden Gun ne doit pas être jugé trop sévèrement, car il a été publié huit mois après le décès de Ian Fleming. En revanche, From Russia, with Love est considéré comme le meilleur ouvrage de Ian Fleming sur James Bond.