Jack Quaid de The Boys souhaite moins de nudité dans la série

Fatigué par certaines scènes jugées explicites, l'interprète de Hughie Campbell espère que la cinquième saison de The Boys atténuera la nudité.

Tl;dr La nudité dans The Boys ne doit pas être une norme pour Jack Quaid.

Elle rend l’acteur mal à l’aise.

La réduction de la nudité pourrait modifier significativement l’approche de la série.

Plus de nudité dans The Boys ?

Jack Quaid, acteur américain reconnu pour le rôle de Hughie Campbell dans The Boys, a récemment exprimé son souhait de voir une diminution de la nudité dans la cinquième et dernière saison. Alors que la série télévisée, diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, est célèbre pour ses scènes provocantes mêlant sexe, violence et humour noir, Jack Quaid semble vouloir un changement de ton sur cet aspect. Cette demande, formulée lors d’une interview au Comic Con de New York, reflète le malaise de l’acteur face à l’omniprésence de la nudité dans la série.

La nudité, un frein pour Jack Quaid

Lors de cet événement, Jack Quaid a avoué en plaisantant, selon People, que son « derrière a eu beaucoup de temps d’écran » dans les saisons précédentes, en particulier dans la troisième saison, connue pour ses moments choquants et souvent inconfortables. Bien que l’acteur semble accepter l’humour noir de la série, il a néanmoins souligné que cette surexposition rend la série difficile à montrer à ses proches. Il a confié, non sans un brin d’humour, qu’il serait gêné de voir des membres de sa famille regarder certaines scènes, en déclarant : « Personne dans ma famille ne devrait regarder la saison 3. »

The Boys et la nudité

La nudité n’est pas une exclusivité pour le personnage de Hughie Campbell. Depuis ses débuts, The Boys a fait de la violence graphique et de la sexualité explicite des éléments centraux de son identité narrative, contribuant à son succès auprès d’un public adulte. Dans la série, les super-héros eux-mêmes sont souvent représentés de manière moralement ambiguë, avec des comportements débauchés qui incluent l’abus de pouvoir, la violence gratuite et, bien sûr, la nudité. Réduire cet aspect pourrait donc constituer un changement notable dans le ton et le style visuel de The Boys, une série qui s’est fait un nom en repoussant les limites du bon goût avec une satire acérée et souvent dérangeante.

Cependant, un tel ajustement pourrait potentiellement permettre à la série de se recentrer sur d’autres aspects de son intrigue, comme ses critiques sociales et politiques, tout en s’éloignant des éléments purement choquants. Pour certains fans, cela pourrait marquer une évolution bienvenue, alors que pour d’autres, ce serait une perte d’une partie de ce qui a rendu la série aussi distinctive.