Jack Ma cède le contrôle du géant chinois Ant Group

Jack Ma cède le contrôle du géant Ant Group. Une période de transition s'annonce pour le groupe asiatique.

Le milliardaire chinois Jack Ma a décidé de céder le contrôle du propriétaire d’Alipay, Ant Group. Selon un article de The Wall Street Journal, l’entreprise affiliée à Alibaba a annoncé qu’elle mettait fin aux accords qui permettaient à Jack Ma de profiter d’une position dominante au sein de la structure de direction d’Ant Group.

L’entrepreneur possédait auparavant 50 % des votes chez Ant, sans pour autant qu’il siège au conseil d’administration ni qu’il soit impliqué dans les opérations quotidiennes. Jack Ma influençait Ant Group via plusieurs chaînes d’investissement qui lui permettaient d’obtenir, au total, 50,5 % de part dans le géant de la fintech asiatique.

Ant Group déclare aujourd’hui que Jack Ma et neuf autres cadres et employés auraient des droits de vote qu’ils ont accepté d’utiliser de manière totalement indépendante. Reuters estime que Jack Ma ne détiendra plus que 6,2 % des parts d’Ant Group une fois que la société aura implémenté les changements annoncés ce week-end.

Une période de transition s’annonce pour le groupe asiatique

En 2020, peu de temps après que Ant devait réaliser son introduction en bourse (IPO) qui devait atteindre les 34 milliards de dollars, Jack Ma s’attirait les foudres des autorités chinoises après avoir qualifié les banques du pays d’être des “prêteurs sur gage contrôlés par l’État” durant un discours donné à Shanghai. Les régulateurs du pays avaient alors bloqué l’IPO et ordonné à Ant de limiter ses affaires. Plus précisément, l’entreprise devait revenir à son activité première, à savoir celle de fournisseur de paiements. Un an plus tard, les autorités ont donné une amende à Alibaba, une autre société de Jack Ma, de 2,8 milliards de dollars après une enquête antitrust sur fond d’abus de position dominante. Jack Ma s’est fait discret depuis lors.