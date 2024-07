Ivan Beerkus & Angela Nikolau : la véritable histoire des acrobates des toits

Diffusé sur la plateforme de streaming Netflix, Skywalkers: A Love Story raconte l'histoire d'un couple de casse-cou qui risque tout en allant là où personne n'est jamais allé auparavant, à savoir au sommet du deuxième plus haut gratte-ciel du monde.

Dans le monde des rooftoppers, Ivan Beerkus et Angela Nikolau sont des visages connus. Nés à Moscou, ces deux escaladeurs de l’extrême sont les protagonistes du documentaire Netflix Skywalkers: A Love Story. Le film, acclamé par la critique, retrace leur parcours hors du commun.

Angela Nikolau, acrobate de cirque de formation, a toujours eu le goût du risque. Lorsqu’elle découvre sur Instagram Ivan Beerkus, déjà reconnu pour ses escalades de constructions staliniennes, une connexion se crée. La première femme à faire du rooftopping une forme d’art, rencontre l’homme qui partagera sa vie et sa passion pour l’escalade illégale de bâtiments.

Ils se rencontrent en ligne avant de commencer à grimper ensemble. Leur passion commune les conduit à vivre des aventures palpitantes, capturées grâce à des drones et partagées avec le monde entier.

Leur passion n’est pas sans risques. Non seulement ils risquent leur vie, mais aussi leur liberté, car la majorité de leurs escalades sont illégales. Leur détermination est mise à l’épreuve lors de leur ascension la plus dangereuse en 2022, la tour Merdeka, un gratte-ciel de 2200 pieds de haut. Le documentaire montre Angela en proie à une crise de panique lors de l’entraînement pour cette escalade, soulignant le danger qu’ils encourent.

Malgré les dangers et les critiques, le couple persiste dans son ambition de créer de l’art en escaladant illégalement les plus hauts bâtiments du monde. Leur authenticité les distingue des autres rooftoppers qui prennent des risques pour le simple frisson.

Le couple a survécu à de nombreux défis au cours de leur relation, notamment l’invasion russe de l’Ukraine et les restrictions de voyage liées à la COVID-19 en 2020. Ces épreuves n’ont fait que renforcer leur détermination à continuer à vivre pleinement leur passion. Aujourd’hui, ils vivent à New York, où ils continuent à explorer de nouvelles collaborations de rooftopping.

On en pense quoi ?

Le documentaire Skywalkers: A Love Story est une fenêtre fascinante sur un monde peu connu. Il montre non seulement l’adrénaline de l’escalade illégale de bâtiments, mais aussi l’authenticité de deux personnes qui vivent pleinement leur passion, malgré les risques. Il nous rappelle que l’amour et l’art peuvent prendre des formes inattendues, et que la vie vaut la peine d’être vécue intensément.