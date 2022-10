iPhone : ce TikTok a bien raison en disant de ne jamais fermer complètement ses apps

Fermer complètement les apps sur un iPhone est une mauvaise idée. Laissez iOS gérer seul vos applications.

Les anciennes générations peuvent avoir des difficultés à appréhender des appareils comme les smartphones. Ils ont du mal à répondre à un appel, s’attendent à ce que vous connaissiez leurs propres mots de passe et, bien sûr, ils ne ferment jamais totalement leurs applications. Après tout, balayer vers le haut sur vos applications et le meilleur moyen de s’assurer que votre iPhone tourne rapidement et utilise moins de batterie, pas vrai ? En vérité, non. Et vos parents et grands-parents ont finalement raison de garder leurs applications ouvertes tout le temps.

Fermer complètement les apps sur un iPhone est une mauvaise idée

Ce n’est cependant pas votre faute que vous pensiez le contraire. Apple ne dit pas quand vous configurez votre iPhone qu’il est inutile de fermer complètement vos apps. C’est une croyance populaire, et une croyance qui est logique, en théorie. Si vous faites comme cela avec votre iPhone et que vous tombez sur un TikTok comme celui ci-dessous, vous pourriez penser à une vraie désinformation, comme c’est souvent le cas sur ce genre de plateforme, mais l’information est cette fois 100 % avérée.

Cela peut sembler totalement contre-intuitif, mais fermer vos apps rend l’expérience plus difficile. Lorsque vous fermez une app, iOS doit la rouvrir complètement la prochaine fois que vous la lancez, ce qui utilise davantage de puissance et de batterie. Si vous laissez l’app dans la mémoire du téléphone, l’app sera soit déjà ouverte en arrière-plan, prête à être utilisée, soit “suspendue”, ce qui signifie qu’elle n’est pas ouverte à proprement parler, mais pas totalement fermée non plus.

Laissez iOS gérer seul vos applications

Apple a conçu son système de multitâche pour une utilisation optimale sans votre intervention. Votre iPhone suspend les apps quand c’est nécessaire pour allouer de la mémoire à d’autres apps et tâches. C’est pour cela que, parfois, une app que vous avez utilisée il y a quelques instants et toujours opérationnelle quand vous avez de nouveau besoin, et d’autres fois, elle doit être “rafraichie”. Mais rafraîchir une app demande moins de ressources que de l’ouvrir de zéro.

L’idée, vous l’aurez compris, est de trouver l’équilibre. Votre iPhone veut garder les apps qu’il peut gérer totalement ouvertes et, dans le même temps, suspendre les apps qui ne tiennent pas. Le système sait comment faire cela mieux que vous, alors il vaut mieux le laisser gérer. Qui plus est, vous ne pouvez pas suspendre manuellement une app, seulement les fermer complètement.

Cela ne veut pas dire que fermer une app ne doit jamais être fait. Vous devriez balayer vers le haut une app chaque fois que celle-ci se comporte bizarrement, qu’elle freeze ou autre. Si Messages plante sans cesse, si Instagram ne charge pas vos messages directs, fermer l’app complètement est souvent la solution.

Ceci étant dit, tant que vos apps se comportent normalement, laissez le système gérer. Il est satisfaisant de faire le ménage ainsi sur son iPhone, mais les avantages s’arrêtent à l’esthétique. Si vous voulez que votre téléphone fonctionne de manière optimale tout en préservant l’autonomie au maximum, ne fermez pas complètement vos apps.