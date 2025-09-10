iPhone 17 Pro et Pro Max : la nouvelle référence du haut de gamme chez Apple

Découvrez les nouvelles fonctionnalités et innovations qui placent les iPhone 17 Pro et Pro Max au sommet du marché des smartphones.

Tl;dr Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max redéfinissent le haut de gamme avec des performances, appareils photo et autonomie améliorés.

La puce A19 Pro et le Ceramic Shield 2 assurent puissance, refroidissement efficace et résistance renforcée, avec des écrans de 6,3 et 6,9 pouces lumineux jusqu’à 3000 nits.

Les nouveaux systèmes photo Fusion Cameras, Center Stage et Apple Intelligence enrichissent l’expérience utilisateur, avec des fonctionnalités ProRES et jusqu’à 39 heures d’autonomie.

Apple redéfinit le haut de gamme avec l’iPhone 17 Pro

Sous le regard attentif du monde entier, Apple a levé le voile sur ses très attendus iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Ces modèles, présentés lors de l’événement « Awe Dropping », confirment la volonté de la marque à la pomme de « redéfinir le Pro » selon ses propres termes. Derrière cette ambition, une promesse claire : offrir « les meilleures performances, appareils photo et autonomie jamais vus sur un iPhone. »

Puce A19 Pro et innovations techniques majeures

La fiche technique n’est pas en reste. Au cœur de ces nouveaux modèles trône la puissante A19 Pro, élément central des avancées annoncées. Si la taille exacte de la batterie demeure confidentielle — une habitude chez Apple —, le constructeur garantit cependant une autonomie revue à la hausse. Grâce à cette puce nouvelle génération et à un système de refroidissement inédit avec chambre à vapeur conçue en interne, les performances seraient ainsi maintenues plus longtemps sans surchauffe.

Pour l’écran, pas de révolution côté dimensions : on retrouve des dalles de 6,3 et 6,9 pouces. Mais côté robustesse, l’arrivée du Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures selon la marque, marque un vrai saut qualitatif. La lisibilité en plein soleil s’améliore également avec un pic annoncé à 3 000 nits.

Systèmes photo poussés et expérience enrichie par Apple Intelligence

Les amateurs de photographie mobile apprécieront l’intégration de trois nouveaux objectifs baptisés Fusion Cameras, offrant jusqu’à un zoom optique x8 (à 200 mm). À l’avant, la caméra Center Stage promet des selfies optimisés même en mouvement. Le tout est épaulé par une batterie d’innovations logicielles regroupées sous l’appellation Apple Intelligence, censée enrichir l’expérience utilisateur au quotidien.

Détaillons brièvement les principaux atouts mis en avant par Apple :

Anodized aluminum alloy : châssis plus léger et durable ;

châssis plus léger et durable ; Soutien ProRES Raw Capture : vidéo professionnelle désormais accessible ;

vidéo professionnelle désormais accessible ; Batterie : jusqu’à 39 heures d’autonomie en lecture vidéo selon les estimations.

À partir du 12 septembre, il sera possible de précommander ces nouveaux modèles affichés respectivement à partir de 1329 euros pour l’iPhone 17 Pro et 1479 euros pour le modèle Max. Les premières livraisons sont attendues dès le 19 septembre 2025 en quatre coloris (bleu marine, orange cuivré, blanc et noir). De quoi alimenter encore une fois la ferveur autour d’Apple, qui entend bien détourner l’attention d’un autre appareil phare attendu cette année : l’iPhone 17 Air.

Reste à voir si ces nouveautés tiendront leurs promesses face aux attentes croissantes des utilisateurs toujours friands d’innovation…