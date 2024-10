iOS 18.2 pourrait intégrer Genmoji et ChatGPT à votre iPhone d’ici fin de l’année

Avant la fin de l'année, votre iPhone pourrait intégrer Genmoji et ChatGPT avec la mise à jour iOS 18.2.

Tl;dr De nouvelles fonctionnalités pour Apple Intelligence iOS 18 pourraient arriver avant Noël.

iOS 18.2, prévu pour décembre, pourrait inclure des fonctionnalités manquantes.

Le support ChatGPT pour Siri et d’autres améliorations sont attendus.

Apple Intelligence iOS 18 : des mises à jour tant attendues pourraient arriver avant Noël

Apple, le géant de la technologie, a surpris ses utilisateurs lors de la WWDC et des événements Apple récents avec l’annonce de nouvelles fonctionnalités pour iOS 18 et Apple Intelligence. Malheureusement, bon nombre de ces fonctionnalités ne sont toujours pas disponibles. Cependant, selon un récent rapport de 9to5mac, la situation pourrait changer d’ici à la fin de l’année.

Des améliorations prévues avec iOS 18.2

En effet, si Apple suit sa tendance habituelle de publier la seconde mise à jour avant la fin de l’année, nous pourrions voir iOS 18.2 en décembre. Ce dernier devrait inclure plusieurs des fonctionnalités manquantes d’Apple Intelligence, notamment pour certains des meilleurs iPhones.

L’une des fonctionnalités attendues est le support de ChatGPT pour Siri, principalement parce que le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que cette intégration se ferait avant la fin de l’année. Ajoutons à cela que l’Apple Intelligence devrait enfin être localisé pour d’autres pays anglophones, notamment l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni.

Quoi d’autre peut-on attendre d’iOS 18.2 ?

Le prochain ajout probable est le Genmoji promis et l’aire de jeu d’image que nous avons vus annoncés lors de la présentation de la WWDC d’Apple. De plus, il est fort possible que nous voyions apparaître la refonte de l’application Mail, créée pour rivaliser avec l’intégration de Gemini par Google dans la version iOS de l’application Gmail.

En outre, plusieurs nouvelles fonctionnalités de santé auditive pour les AirPods Pro 2 ont été annoncées lors de l’Apple Keynote. Parmi celles-ci, un nouveau mode de protection auditive qui ajoute une fonctionnalité de réduction passive du bruit pour protéger vos oreilles dans les environnements bruyants et une aide auditive de qualité clinique, qui comprendra un profil auditif adapté à l’utilisateur. Nous pouvons également nous attendre à voir l’écran de choix du navigateur forcé dans les pays de l’UE et le support pour les aspirateurs robots dans l’application Home.

En conclusion, toutes ces améliorations seront les bienvenues, mais il est essentiel de noter que vous aurez besoin d’un iPhone compatible avec un accès à Apple Intelligence pour en profiter.