iOS 17.3 compliquera la tâche aux voleurs d’iPhone grâce à sa protection anti-vol

Pour l'instant, sa disponibilité est limitée à la version bêta pour développeurs.

Tl;dr Apple introduit une fonctionnalité “Protection des appareils volés”.

Cette fonctionnalité empêche les voleurs d’accéder et de réinitialiser les iPhone volés.

Il utilise des scans biométriques, des retards et des emplacements pour sécuriser l’appareil.

Cette fonctionnalité sera disponible dans l’iOS 17.3 bêta.

Une fonctionnalité innovante pour protéger votre iPhone

Apple met en œuvre une nouvelle fonctionnalité dénommée Protection des appareils volés, qui limite les actions que les voleurs peuvent effectuer sur un téléphone volé. Après une investigation du Wall Street Journal plus tôt cette année, cette fonctionnalité optionnelle a été intégrée à la version bêta iOS 17.3, accessible aux développeurs.

Cette protection innovante repose sur une combinaison de localisation, de scans biométriques et de retards temporaires, permettant aux victimes de verrouiller l’appareil et de protéger leurs données. Elle apporte ainsi une réponse nécessaire à une pratique courante parmi les voleurs d’iPhone dans les lieux publics : observer les utilisateurs entrer leur code d’accès avant de s’emparer du téléphone et de fuir.

En effet, sans l’activation de la protection des appareils volés, un voleur d’iPhone en possession de votre mot de passe peut l’utiliser pour modifier votre mot de passe Apple ID, vous verrouillant hors de votre appareil. Cela lui permet de désactiver “Localiser” et de réinitialiser l’appareil pour le revendre avant que la victime ne puisse réagir.

Meilleure sécurité pour les utilisateurs

Cependant, avec cette fonctionnalité activée, le téléphone demandera une reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales si l’utilisateur est loin de ses lieux familiers, tel que le domicile ou le lieu de travail. Il exigera également un délai d’une heure avant de pouvoir modifier le mot de passe Apple ID sur l’appareil. Même après cette heure, le téléphone demandera encore une reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales avant de permettre le changement du mot de passe Apple ID. Cette procédure complique considérablement la tâche du voleur et donne au propriétaire le temps de signaler le vol de l’iPhone.

De la même manière, les réglages de sécurité d’Apple ajoutent des clefs de récupération et mettent à jour le numéro de téléphone de confiance du compte.