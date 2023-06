Instagram ajoute la musique et la traduction à sa fonction de Notes. Voilà qui devrait faire de l'oeil aux plus jeunes.

Il semblerait que Meta soit désormais pleinement engagé vers une alternative à Twitter qui fait la part belle à Instagram dans le même temps. Mais Instagram a aussi sa propre fonctionnalité Notes, et cette dernière vient justement de recevoir une mise à jour. Celle-ci apporte la prise en charge de la musique et les traductions.

Depuis le mois de décembre, la fonctionnalité a permis aux utilisateurs de partager des tranches de vie via du texte et des emoji sur leurs profils. Les amis et les abonnés peuvent voir ces petits contenus dans leur boîte de réception. Ajouter de la musique à vos notes vous aidera certainement à vous exprimer plus facilement, plus librement, selon Meta. Vous pourrez inclure un clip de 30 secondes d’une chanson avec une légende. Vous pourriez voir cette fonctionnalité comme une version allégée du message d’absence de feu AIM, où vous pouvez ajouter un clip d’une chanson avec une citation pour laisser entrevoir vos sentiments du moment envers telle ou telle personne ou vous la jouer passif-agressif envers tel ou tel ennemi.

De plus, vous allez pouvoir traduire les notes en un tapotement. Cela pourrait être pratique si vos amis ou personnes que vous suivez ont l’habitude de publier dans une langue que vous ne connaissez pas très bien.

Voilà qui devrait faire de l’œil aux plus jeunes

Meta explique que de nombreux adolescents utilisent actuellement les Notes. Plus de 100 millions de comptes d’ados ont publié une note ces trois derniers mois. La musique et la traduction sont des ajouts majeurs à la fonctionnalité et ces deux fonctions devraient être appréciées par ces derniers.

Dans le même temps, Meta a confirmé travailler sur un “réseau social décentralisé indépendant” centré sur le texte. Selon plusieurs rapports, vous pourrez vous connecter avec vos identifiants Instagram et compléter votre profil avec les détails de votre compte existant sur la plateforme. Le service se branchera aussi sur ActivityPub, le protocole réseau qui fait tourner Mastodon. Meta, de son côté, tente déjà de convaincre des profils publics de grande envergure comme Oprah et le Dalai Lama de l’utiliser. À suivre !