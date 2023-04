Inspecteur Gadget – Mad Time Party, un party-game avec les ancêtres du cyber-policier

L'emblématique Inspecteur Gadget est à l'honneur dans le jeu vidéo familial Mad Time Party de Microids et Smart Tale Games.

Développé par Smart Tale Games à la demande de l’éditeur français Microids, Inspecteur Gadget – Mad Time Party est basé sur une histoire originale où le diabolique Docteur Gang et les forces de MAD sont désormais à la tête de Métroville. Pour combattre cette dictature, l’Inspecteur Gadget va s’essayer au voyage dans le temps pour modifier certains événements sauf que la machine permettant cela va tomber en panne au mauvais moment… Les ancêtres du cyber-policier se retrouvent alors téléportés dans le présent.

Go Gadget go! 🕵️ Inspector Gadget – Mad Time Party is coming to Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 & PC in Fall 2023. 🕵️ https://t.co/UQlklcyqKS Return to the cult universe of Inspector Gadget in a 1-4 player Party Game & use your gadgets to defeat MAD. pic.twitter.com/XUfEuw7BAS — Microids (@Microids_off) April 27, 2023

Inspecteur Gadget revient avec un jeu vidéo

Pour que la situation revienne à la normale, et en plus d’explorer Métroville avec ses nombreux gadgets, l’Inspecteur Gadget devra défier ses ancêtres pour récupérer les pièces manquantes de la machine à voyage dans le temps par le biais de quêtes prenant la forme de mini-jeux divertissants et inspirés de l’univers de la licence. A noter que le mode multijoueur (un à quatre joueurs) permettra de contrôler d’autres personnes comme le Chef Gontier, Sophie ou les agents de MAD.

Inspecteur Gadget – Mad Time Party sortira cet automne sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam avec des versions physiques et numériques. La bande sonore est d’ailleurs composée par Tanis Chalopin, la fille du créateur de l’Inspecteur Gadget, Jean Chalopin.