Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai trouve sa date de sortie

Annoncé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Steam/Microsoft Store), Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai de Game Studio et Kai Graphics sortira le 28 septembre prochain.

Le mythique manga et anime Dragon Quest The Adventure of Dai se décline après de nombreuses années en action-RPG sur consoles et PC. Les joueurs vont pouvoir revivre les événements de l’anime dans Infinity Strash en prenant la tête de Dai et des Disciples d’Avan dans leur combat contre l’Armée des Ténèbres.

Un trailer pour Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai

L’édition numérique d’Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai comprend la tenue de Mage légendaire pour Popp, les tenues de Prêtre légendaire et d’Artiste martial légendaire pour Maam, et les tenues d’Épéiste légendaire et de Guerrier légendaire pour Hyunckel, en plus des bonus de précommande. Ces derniers comprennent la tenue de Héros légendaire pour Dai et le Tuteur du héros qui offre des points d’expérience (également disponible via le Temple des souvenirs).

Square Enix dévoile le synopsis :

Cela fait maintenant de nombreuses années que le Héros a rétabli la paix dans le pays… Dans un monde tourmenté par les forces du mal, un épéiste et ses compagnons entreprennent de vaincre Hadlar, le Seigneur des Ténèbres. Sur une île isolée des mers du Sud, un garçon nommé Dai vit parmi les monstres, aspirant à devenir un jour un héros. Tout change lorsque le Seigneur des Ténèbres est ressuscité. Alors qu’une nouvelle crise menace le monde, Dai fait une promesse à son mentor, se fait de nouveaux amis et apprend peu à peu à connaître son destin inéluctable… C’est le début de l’aventure de Dai et de sa quête pour devenir un véritable héros.