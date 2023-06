Immortals of Aveum : la sortie est reportée de plusieurs semaines

Initialement prévu pour le 20 juillet prochain, Immortals of Aveum d'Ascendant Studios est désormais attendu pour la fin du mois d'août.

Ascendant Studios annonce du retard pour Immortals of Aveum :

Comme vous le savez, il s’agit de notre premier jeu en tant que studio indépendant autofinancé. Il y a cinq ans, nous nous sommes lancés dans la réalisation ambitieuse d’un FPS magique original dans un nouveau monde fantastique. En chemin, nous avons traversé une pandémie, constitué une nouvelle équipe, développé sur Unreal Engine 5.1 et repoussé les limites de ce que nous pensions être possible. Aujourd’hui, la ligne d’arrivée se profile à l’horizon. Les réactions récentes au jeu nous prouvent ce que nous ressentions déjà, à savoir qu’il s’agit de quelque chose de spécial. Afin de concrétiser pleinement notre vision, nous allons prendre quelques semaines supplémentaires pour finaliser le développement de notre première production. Nous aurons ainsi le temps de peaufiner le jeu, de finir d’optimiser toutes les plateformes et d’assurer un lancement en grande pompe. Nous nous devons de bien faire les choses, pour nous-mêmes et pour vous.

Du gameplay pour Immortals of Aveum

Immortals of Aveum sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via EA app, Steam et l’Epic Games Store à partir du 22 août prochain. Pour mémoire, le jeu se déroule à Aveum, un monde fantastique où la magie fait partie du quotidien. Un ancien conflit, appelé l’Everwar, a poussé les royaumes à se battre entre eux pour le contrôle de la magie pendant des milliers d’années. Seuls deux royaumes subsistent, Lucium et Rasharn.

Les joueurs incarneront Jak, un mage de combat incroyablement puissant appelé Triarch Magnus. C’est précisément parce qu’il n’était pas censé avoir de capacités magiques qu’il est un mage de guerre hors du commun. Il a grandi dans la misère en tant qu’orphelin et s’est débrouillé seul avec d’autres enfants qui sont devenus sa famille. Il a été propulsé dans l’Everwar lorsque sa ville natale est devenue l’épicentre d’une attaque rasharnienne. Il a tout perdu au cours de cette attaque, ce qui a réveillé ses capacités magiques. Furieux et puissant, le Grand Magnus Kirkan le recrute pour rejoindre l’Ordre des Immortels qui se bat pour Lucium contre le tyran Sandrakk et son régime oppressif de Rasharnian.