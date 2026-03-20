Il y a 12 ans débutait cette saga SF inspirée de romans cultes, achevée incomplète deux ans après

Il y a douze ans débutait une franchise de science-fiction inspirée de célèbres romans, qui n’aura duré que deux ans avant de s’achever prématurément, laissant ses intrigues et ses fans sur leur faim.

Tl;dr Le dernier film Divergente n’a jamais vu le jour.

n’a jamais vu le jour. Succès initial, puis échec commercial et critiques négatives.

L’adaptation TV finale a été abandonnée après des années d’attente.

Un succès fulgurant puis la chute d’une saga prometteuse

Il y a douze ans, la sortie du premier film Divergente marquait une nouvelle étape pour l’essor des adaptations de romans dystopiques pour jeunes adultes à Hollywood. Dans le sillage du phénomène The Hunger Games, les studios pariaient gros sur des franchises comme Le Labyrinthe, La Cinquième Vague, ou encore La Stratégie Ender. Parmi toutes, c’est bien l’univers imaginé par Veronica Roth qui avait retenu l’attention avec sa société divisée en cinq factions : Abnégation, Audace, Érudition, Fraternité et Sincérité.

Divergent : promesses et attentes autour d’une héroïne atypique

Dans ce monde strictement compartimenté selon les traits de personnalité, le personnage central – Beatrice « Tris » Prior – se découvre « Divergente », un statut hybride qui bouscule l’ordre établi. Porté par une distribution talentueuse (Shailene Woodley, Theo James, mais aussi Maggie Q et la redoutable antagoniste incarnée par Kate Winslet), le premier opus sort en mars 2014. Si les critiques restaient mitigées sur l’efficacité des séquences d’action face à celles de The Hunger Games, le public a néanmoins plébiscité cette fresque futuriste, propulsant le film à 288 millions de dollars de recettes pour un budget modeste.

L’engouement s’essouffle avec les suites ambitieuses

Logiquement, deux suites voient le jour. En 2015, The Divergent Series: Insurgent fait mieux au box-office (297 millions), mais son coût de production grimpe sensiblement. La qualité semble progresser aux yeux de certains critiques… jusqu’à ce que le troisième épisode, Allegiant, ne rencontre ni le succès commercial ni la reconnaissance attendus. Malgré la présence remarquée de comédiens comme Jeff Daniels ou Octavia Spencer, ce dernier volet ne récolte que 179 millions de dollars alors que son budget dépasse les 110 millions.

Voici quelques éléments qui expliquent ce revirement :

Baisse d’intérêt du public pour les sagas dystopiques adolescentes.

Croissance des coûts de production sans garantie de rentabilité.

Critiques acerbes sur l’essoufflement scénaristique du concept.

L’abandon définitif d’un projet inachevé

Face à ce revers cuisant, la conclusion prévue au cinéma est annulée ; une ultime adaptation télévisuelle chez Starz est même envisagée avant d’être tout bonnement abandonnée après une longue période d’incertitude. Ainsi, la franchise Divergente rejoint le rang – décidément encombré – des sagas incomplètes issues de la vague dystopique lancée par le succès éclatant de Suzanne Collins. Qui sait si un jour l’histoire trouvera enfin sa fin sur grand écran ?