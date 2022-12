Il n’a jamais été aussi simple de numériser votre vie (et vous devriez le faire)

Scanner vos documents papier importants vous simplifie la vie. Et c'est très facile aujourd'hui.

Si l’on entend tout le temps dire que notre monde est “totalement numérique”, les exemples contraires ne manquent encore pas. Vous continuez certainement de recevoir des documents papier. Certes, bien moins qu’il y a quelques années, mais ils peuvent être difficiles à gérer si vous n’êtes pas méticuleux. Si vous n’êtes pas du genre à y faire attention, faites-vous une faveur et arrangez-vous pour que, numériquement, les choses soient organisées.

L’astuce qui nous intéresse aujourd’hui provient du Redditor razorhedge qui partage son expérience de la numérisation de tous ses documents et fichiers. C’est simple, mais efficace. Réaliser des copies numériques de ses papiers et les garder sur son téléphone ou son ordinateur ou dans le cloud les rend immédiatement et toujours disponibles.

Même si vos documents papier sont très bien rangés chez vous, il n’est pas évident de retrouver un document précis rapidement. C’est encore pire si rien n’est trié et rangé, évidemment. Avec une copie numérique, par contre, il suffit d’une recherche par nom de fichier ou mot-clef et vous l’avez sous les yeux.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous devriez balancer vos documents papier importants n’importe comment dès que vous les avez numérisés, mais que vous soyez ou non organisé(e) dans la vraie vie, au moins vos documents seront accessibles n’importe où n’importe quand.

Et c’est très facile aujourd’hui

De plus, il est très facile de scanner des documents. Vous n’avez pas besoin d’un scanner pour ce faire. Utilisez votre smartphone, prenez une photo et stockez-la. Vous pouvez aussi par une app dédiée, avec des fonctions supplémentaires très utiles comme le rognage automatique, l’édition de PDF, les signatures numériques, la reconnaissance de caractères, etc.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser le scanner de documents natif. Et il y a énormément d’options tierces, comme Adobe Scan (iPhone ou google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android",{"metric25":1}]]" data-uri="8347c3784fe552b0d171699fba42e74f">Android) ou CamScanner (iPhone ou Android). Il est encore un peu tôt de parler de résolutions pour la nouvelle année, mais pourquoi pas vous y essayer.