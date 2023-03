I Think You Should Leave With Tim Robinson prend date pour sa saison 3. Rendez-vous à la fin du mois de mai pour découvrir la troisième saison

La nouvelle saison de I Think You Should Leave With Tim Robinson a enfin une date de diffusion, près d’un an après que Netflix avait annoncé que la série reviendrait pour une troisième saison. Le géant du streaming a annoncé sur Twitter que six nouveaux épisodes seront disponibles sur la plateforme à compter du 30 mai prochain. De quoi réjouir les fans !

La série a été créée par l’ancien du Saturday Night Live (SNL), Tim Robinson, qui joue aussi dedans d’ailleurs, et le producteur de SNL, Zach Kanin. Et ce ne sont pas les seuls comiques travaillant sur cette série. On trouve notamment à la coproduction The Lonely Island, le trio composé de Andy Samberg, Akiva Schaffer et Jorma Taccone.

Chaque épisode de I Think You Should Leave ne dure que 16 à 18 minutes. Autrement dit, vous pouvez facilement terminer une saison en une session. Il y a aussi de nombreux sketchs par épisode, la plupart tournant autour de quelqu’un qui fait quelque chose de totalement absurde dans une situation professionnelle ou sociale tout à fait banale. Et il y a parfois quelques franches bizarreries et autres traits grandement exagérés. Certaines scènes sont vraiment tellement étranges que vous ne saurez pas si vous devez rire ou pleurer.

La première saison de la série avait été diffusée sur Netflix en 2019, la deuxième était arrivée en 2021. Alex Bach, l’un des producteurs de la série, avait déclaré à Variety que Tim Robinson et Zach Kanin écrivaient eux-mêmes tous les scripts et qu’ils “attendaient que les sketchs viennent à eux”, ce qui explique qu’il a pu y avoir “de longues périodes d’attente entre les saisons”.

Si vous ne connaissez pas, direction Netflix pour découvrir cette comédie à sketchs pleine de guests et de situations tout à fait loufoques.