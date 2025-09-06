Huit séries de fantasy à venir qui vont faire vibrer les amateurs du genre

Le petit écran continue de miser sur l’imaginaire avec une vague de nouvelles séries fantastiques attendues prochainement. Entre univers inédits et adaptations ambitieuses, le genre promet de séduire autant les passionnés que les curieux dans les mois à venir.

Un nouvel âge d’or pour les séries fantastiques

Depuis quelque temps, l’univers des séries télévisées s’empare avec audace du genre fantasy, bousculant les frontières longtemps fixées par le cinéma. Si, autrefois, seuls les grands écrans pouvaient rendre justice aux dragons et à la magie – souvenons-nous du phénomène mondial qu’a été la trilogie Le Seigneur des Anneaux –, le petit écran est désormais prêt à rivaliser. Il aura fallu l’éclat inattendu de Game of Thrones, adaptation majeure de l’œuvre de George R.R. Martin, pour convaincre les studios que la fantasy pouvait aussi s’imposer dans nos salons.

L’essor des adaptations : livres et jeux vidéo à l’honneur

Aujourd’hui, la tendance ne faiblit pas. Aux côtés des adaptations de romans, comme celle du best-seller de Rebecca Yarros, Fourth Wing, qui retrace le destin d’une jeune cavalière de dragons, émergent des projets issus d’univers vidéoludiques très attendus. La série The Last of Us, déjà saluée malgré une saison deux controversée, continue sur HBO. En parallèle, Prime Video mise sur l’adaptation en prises de vue réelles du culte God of War. Selon Ronald D. Moore, showrunner impliqué dans le projet, il s’agira bien d’explorer le conflit entre Kratos et les dieux nordiques.

Du côté de Netflix, la plateforme prépare un nouveau départ pour la franchise Assassin’s Creed. Après un film mitigé sorti en 2016, ce format sériel entend séduire les fans avec une intrigue inédite située à un moment clé de l’Histoire.

Saga renouvelée et univers étendus

Mais la fantasy ne se limite plus aux seuls livres ou jeux : Netflix développe également une série animée autour du jeu de cartes culte Magic: The Gathering, dont tous les scripts sont déjà bouclés. Sur AMC, l’œuvre d’Anne Rice continue d’inspirer avec l’arrivée prochaine de Talamasca: The Secret Order, consacrée à une mystérieuse organisation surveillant les créatures surnaturelles.

Par ailleurs, difficile d’ignorer le retour prochain de l’univers magique de Harry Potter. Une nouvelle adaptation ambitieuse débarquera sur HBO Max en 2027. L’objectif affiché : explorer davantage la richesse narrative que n’avaient pu couvrir les films.

Voici quelques titres parmi ceux qui retiennent particulièrement l’attention des amateurs :

A Knight of the Seven Kingdoms , spin-off centré sur Ser Duncan the Tall ;

, spin-off centré sur Ser Duncan the Tall ; A Court of Thorns and Roses , inspiré par Sarah J. Maas (projet encore en quête d’un diffuseur) ;

, inspiré par Sarah J. Maas (projet encore en quête d’un diffuseur) ; Fourth Wing, porté par la société Outlier Society.

L’attente monte chez les fans… et chez les chaînes

Qu’il s’agisse d’un reboot attendu ou d’une exploration audacieuse d’un nouvel univers magique, chaque projet témoigne du dynamisme retrouvé du genre fantastique à la télévision. Le pari ? Offrir aux spectateurs des mondes toujours plus immersifs… quitte à faire oublier un peu le grand écran.