Hubble immortalise la désintégration spectaculaire d’une comète en direct

Le télescope spatial Hubble a récemment capturé des images saisissantes montrant un événement astronomique rare : la désintégration progressive d’une comète, révélant en détail le processus complexe de fragmentation de ce corps céleste fragile.

Tl;dr Des observations imprévues du télescope Hubble ont capturé la désintégration rare de la comète C/2025 K1 (ATLAS).

Les images révèlent une fragmentation rapide et une composition chimique atypique, pauvre en carbone.

Cette découverte renforce l’intérêt scientifique des comètes et nourrit les futures missions spatiales comme Comet Interceptor.

Des images saisissantes capturées par hasard

Difficile d’imaginer meilleure illustration du hasard scientifique. Alors que la collaboration entre la NASA et l’ESA planifiait une série d’observations, les contraintes techniques sont venues bouleverser leur programme initial. Ce contretemps a finalement offert à la communauté scientifique un spectacle inattendu : celui de la désintégration spectaculaire du comète C/2025 K1 (ATLAS), documentée par le célèbre télescope spatial Hubble.

C’est dans le cadre d’une étude publiée récemment dans la revue Icarus que ces clichés ont été révélés. Selon John Noonan, professeur-chercheur à l’Université d’Auburn, ce n’est qu’à la dernière minute que K1 a été choisi comme cible alternative. « Dès notre observation, il s’est fragmenté, un événement rarissime », confie-t-il.

L’intérieur d’une comète mis à nu

Entre le 8 et le 10 novembre 2025, Hubble a immortalisé en détail l’éclatement de K1 en « au moins quatre fragments », chacun enveloppé d’un halo diffus de gaz et de poussières. Cette scène est d’autant plus précieuse que K1, avec ses quelque 8 kilomètres de diamètre, surpasse largement la taille moyenne des comètes connues.

Voici ce que révèlent ces images sur cet astre singulier :

Désintégration rapide : fragmentation sur quelques jours seulement.

fragmentation sur quelques jours seulement. Matière primitive : observation unique du cœur gelé du noyau.

observation unique du cœur gelé du noyau. Anomalie chimique : gaz pauvres en carbone détectés autour des fragments.

La composition atypique de ses gaz, notamment leur pauvreté en carbone, intrigue particulièrement les chercheurs, suggérant une origine ou une évolution chimique encore mal comprise.

Perspectives pour l’exploration spatiale européenne

Les astronomes poursuivent avec persévérance l’étude des comètes, car elles recèlent des matériaux issus de la formation primitive du système solaire. L’ESA, consciente du potentiel de telles découvertes, prépare déjà sa mission phare : le Comet Interceptor. Son lancement prévu pour 2028 ou 2029 ambitionne de modéliser en trois dimensions un nouveau noyau cométaire grâce à une approche multi-angulaire inédite.

En somme, ce rebondissement fortuit autour de K1 rappelle combien l’observation spatiale demeure tributaire des imprévus – et combien ceux-ci sont parfois source des avancées majeures dans la connaissance des origines cosmiques.