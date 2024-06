“House Of The Dragon” prépare un spin-off majeur avec un autre Stark

La saison 2 de "House of the Dragon" tease un autre spin-off de "Game of Thrones".

Tl;dr La saison 2 de House of the Dragon tease un autre spin-off de Game of Thrones.

Le tournage d’un autre spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms, a déjà commencé.

La série introduit Cregan Stark, l’ancêtre de Ned Stark, et évoque l’histoire de Torrhen Stark, le dernier roi du Nord.

Le spin-off Aegon’s Conquest est en cours de développement.

Les secrets de la saison 2 de House of the Dragon

C’est avec subtilité que la saison 2 de la série à succès House of the Dragon a laissé entrevoir l’arrivée d’un autre spin-off de Game of Thrones. Cette série préquelle, qui se déroule environ 170 ans avant les événements de Game of Thrones, dépeint l’époque où la puissante maison Targaryen régnait grâce à la force de ses dragons. Basée sur le livre Fire & Blood, une œuvre complémentaire de la saga A Song of Ice & Fire de George R.R. Martin, la série offre un matériau source suffisamment riche pour alimenter bien plus qu’une simple série.

Un univers en expansion

Si Game of Thrones reste la pièce maîtresse de l’univers créé par George R.R. Martin, l’auteur a su construire un monde fictif aux possibilités narratives infinies. HBO a d’ailleurs déjà commencé la production de plusieurs spin-offs de Game of Thrones. Le tournage de A Knight of the Seven Kingdoms, qui devrait être diffusé fin 2025, a récemment commencé. Cette série se déroulera à mi-chemin entre House of the Dragon et Game of Thrones et est basée sur les nouvelles de Martin. La série qui suivra a été discrètement teasée dans House of the Dragon.

Des indices subtils

La saison 2 de House of the Dragon a introduit aux spectateurs Cregan Stark, l’arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Lord Ned Stark de Game of Thrones. Lui et Jacaerys Velaryon évoquent leur possible alliance et rappellent l’histoire entre leurs maisons. Jacaerys mentionne le nom de Torrhen Stark, une figure clé de la conquête d’Aegon, qui fut le dernier roi du Nord avant qu’Aegon unifie Westeros sous la bannière Targaryen. Avant cet événement, les Stark régnaient sur le Nord en tant que rois depuis des milliers d’années.