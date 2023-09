Hotel Barcelona : une parodie de films d’actions et d’épouvante en 2,5D

Une collaboration entre Hidetaka "Swery 65" Suehiro de White Owls (Deadly Premonition, D4: Dark Dreams Don’t Die) et Goichi "Suda 51" Suda de Grasshopper Manufacture (Lollipop Chainsaw, Shadows of the Damned).

Annoncé sous la forme d’une blague avant que le projet ne devienne sérieux et ambitieux, Hotel Barcelona s’inspire du cinéma d’horreur et propose aux joueurs d’affronter des entités extraterrestres et des requins à l’intelligence artificielle, tout en étant enfermé dans une boucle temporelle sans fin truffée de tueurs en série, avec comme seule aide des versions décédées dans le passé du personnage qu’ils contrôlent.

Un trailer pour Hotel Barcelona

Hidetaka Suehiro a déclaré :

Au début du développement, j’ai dit à l’équipe de développement que Hotel Barcelona était un jeu d’action à scrolling horizontal, avec des combats, et je n’ai pas parlé du système de Slasher Phantom. Comme elle avait de l’expérience dans les jeux à scrolling horizontal, mais pas dans celui des jeux d’action axés sur le combat, mon premier objectif était de m’assurer que nous avions une bonne perception de notre jeu. Lorsqu’il a commencé à prendre forme, j’ai demandé à l’équipe d’ajouter le système du Slasher Phantom (…) Le Slasher Phantom est l’une de mes idées personnelles que je voulais intégrer dans de futurs jeux d’action. Il a été intégré à Hotel Barcelona parce que j’ai pensé qu’il s’y prêterait bien. Pour faire simple, le personnage passé du joueur se déplacera automatiquement comme il l’a fait lors de la dernière partie, tout en conservant toutes les hitboxes. La fonction “fantôme” des jeux de course se rapproche de ce principe, mais avec la détection des coups ; vous aurez l’impression de vous battre avec votre ancien personnage.

Hotel Barcelona sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam.