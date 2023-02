Hot Wheels: Rift Rally, un nouveau jeu de kart en réalité mixte par les créateurs de Mario Kart Live

Hot Wheels: Rift Rally arrive en mars pour des courses endiablées chez vous en réalité mixte.

Hot Wheels: Rift Rally est le nouveau jeu vidéo en réalité mixte de Velan Studios, le créateur de Mario Kart Live: Home Circuit. Comme le titre Nintendo de 2020, vous contrôlez une vraie voiture radiocommandée et votre écran vous montre la vue en réalité augmentée comme si vous étiez dans le cockpit. Le jeu sera disponible en mars sur PS5, PS4 et iOS.

Hot Wheels: Rift Rally arrive en mars

Le pack inclut une voiture que vous pouvez piloter dans deux modes de jeu : Campagne et Cascade. En Campagne, vous mettez en place le circuit dans votre chambre, votre salon ou autre, et vous devez faire des tours pour terminer les différentes maps (chacune avec des défis uniques). En mode Cascade, vous pouvez piloter n’importe où en faisant le spectacle comme vous l’entendez, en multipliant les figures pour battre vos scores.

Le jeu prend aussi en charge la campagne solo et multijoueur. Si vous jouez avec un ami ou plusieurs amis, ceux-ci peuvent amener leurs voitures pour faire la course ou, sur PlayStation uniquement, pour jouer en coopération avec une seule voiture, les contrôles passant d’un joueur à l’autre.

pour des courses endiablées chez vous en réalité mixte

La voiture Chameleon dans le pack peut apparaître à l’écran, tout comme 22 véhicules virtuels différents, avec plus de 140 variantes. Il y a des options “sans fin” de personnalisation : des mods performances, par exemple, pour augmenter l’accélération. De plus, vous pouvez jouer à de nombreux mini-jeux, énigmes et défis pour déverrouiller d’autres véhicules et mods.

Si le logiciel est gratuit, il vous faut acheter au moins l’Édition Standard à 130 $, avec la voiture Chameleon, quatre portes Rift et un câble de recharge. Une Édition Collector à 150 $ remplace la Chameleon basique par une “édition spéciale” et ajoute une miniature McLaren Senna Hot Wheels, non jouable. Hot Wheels: Rift Rally sera disponible officiellement le 14 mars prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes.