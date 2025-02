Hot Tub arrive en Europe : un tournant pour les applications pornographiques sur iPhone

L'application Hot Tub permet aux utilisateurs européens d'accéder à du contenu adulte sur iPhone.

Hot Tub fait son entrée sur iPhone en Europe

Hot Tub, la première application native de pornographie pour iPhone, fait son entrée sur le marché européen grâce à l’AltStore PAL, un magasin d’applications alternatif. Cette arrivée est rendue possible par la mise en œuvre de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), qui permet aux développeurs de publier leurs applications en dehors de l’App Store d’Apple. Jusqu’à récemment, les utilisateurs d’iPhone pouvaient uniquement accéder à des sites pornographiques via un navigateur web, mais avec l’AltStore, ils peuvent désormais utiliser une application dédiée. Cette avancée marque un tournant important dans l’acceptation des applications adultes sur les appareils Apple en Europe.

La Digital Markets Act pave la voie pour des applications adultes

La Digital Markets Act (DMA), entrée en vigueur en 2023, modifie la façon dont les applications sont régulées en Europe, offrant aux développeurs une plus grande liberté. Avant cette loi, Apple imposait des règles strictes concernant les applications qu’il autorisait sur son App Store, interdisant par exemple les applications de contenu pornographique. Grâce à la DMA, il est désormais possible de publier des applications qui n’auraient pas pu passer la validation d’Apple, y compris celles contenant du contenu pour adultes. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad en Europe peuvent désormais profiter d’une plus grande variété d’applications, même celles qui enfreignent certaines lignes directrices auparavant imposées par Apple.

Le processus de validation de l’application par AltStore

L’application Hot Tub a été la première à obtenir l’approbation sous le nouveau système de validation d’Apple, connu sous le nom de Notarization. Bien que le contenu de l’application puisse être jugé controversé, AltStore a confirmé qu’aucune difficulté n’a été rencontrée pour faire valider l’application. Apple, dans un document de support, a expliqué que les applications provenant de magasins alternatifs doivent respecter certains standards de sécurité, mais peuvent contenir des contenus adultes sans contrevenir à la politique de l’App Store. AltStore a pris cette occasion pour souligner qu’il s’agissait d’une victoire symbolique pour la liberté numérique des utilisateurs.

Un soutien aux communautés marginalisées

Le développeur de Hot Tub, connu sous le pseudonyme c1d3r, est un ancien membre de la scène jailbreak, où les utilisateurs contournaient les restrictions d’Apple pour installer des applications non approuvées. En plus de l’aspect technique, AltStore a annoncé qu’il allait reverser ses gains Patreon à des causes de soutien aux travailleurs du sexe et à la communauté LGBTQ+. Des associations telles que The Trevor Project et le Red Umbrella Fund recevront des dons pour soutenir les droits des personnes marginalisées. Selon AltStore, cet engagement vise à contrer des politiques récentes jugées nuisibles envers ces communautés et à encourager un soutien tangible à ces causes.