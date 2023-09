Horizon : Forbidden West va sortir sur PC en 2024

Guerrilla Games prépare une version PC de Horizon : Forbidden West avec l'aide du studio néerlandais Nixxes Software.

Plus d’un an après son lancement sur PS5 et PS4, Horizon : Forbidden West de Guerrilla Games revient avec une Complete Edition.

Horizon Forbidden West Complete Edition is coming to PC! In partnership with @NixxesSoftware, the next part of Aloy's journey arrives in early 2024. 👉 Wishlist now on Steam: https://t.co/6vmkve8VXy 👉 Wishlist on the Epic Games: https://t.co/hMtH4CIH4H pic.twitter.com/ptKxqqzQok — Guerrilla (@Guerrilla) September 27, 2023

Le game director Mathijs de Jonge en profite pour faire un point sur l’histoire :

Suite aux événements de Horizon Zero Dawn, la chasseuse de machines Aloy doit lutter pour sauver la biosphère de la planète face à de féroces tempêtes et une mystérieuse nielle qui ravage les vestiges de l’humanité. Sa mission et les terribles secrets qui l’entourent mèneront Aloy à affronter des ennemis toujours plus dangereux par-delà les frontières de l’Ouest prohibé et dans les confins de la Côte embrasée. Dans cette collection intégrale composée de Horizon Forbidden West et Burning Shores, affrontez des machines toujours plus redoutables, rencontrez de nouvelles tribus et voyagez au sein de dangers de l’archipel de Los Angeles.

Un trailer pour Horizon Forbidden West : Complete Edition

Si Horizon Forbidden West : Complete Edition sera disponible début 2024 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, cette version qui comprend Horizon : Forbidden West, le DLC Burning Shores, une bande-son numérique, un artbook numérique, le comics numérique Horizon Zero Dawn Vol. 1 : Le Faucon-Soleil et divers bonus in-game (pose spéciale et peintures de visage pour le mode photo, tenue de mastodonte carja d’élite, arc court de mastodonte carja, tenue de Foudre nora d’élite, fronde de foudre nora, pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha et pack de ressources) arrive sur PS5 le 6 octobre prochain.