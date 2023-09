Honda Motocompacto, un microscooter électrique des plus compacts. La praticité d'un vélo ou scooter électrique sans devoir le laisser dehors toute la journée.

Non, ce n’est pas un montage sous Photoshop ou autre, ce véhicule pour la microbilité est pensé et conçu pour ressembler précisément à cela. Il s’agit du Honda Motocompacto, à mi-chemin entre le scooter et la trottinette, tout électrique, directement inspiré du scooter pliable Honda Motocompo qui a existé dans les années 1980, et il faut bien reconnaître qu’il fait son petit effet.

Plié, ce véhicule ressemble ni plus ni moins à l’une de ces tables pliantes bas de gamme, mais avec des roues en aluminium qui dépassent dans les deux coins du bas. Pour le transformer en un scooter, il faut déplier le guidon, le siège et sortir la roue arrière. Et vous pouvez aller arpenter les rues tranquillement installé dessus. Pour vous donner une idée de la bête, sachez qu’elle mesure un tout petit peu plus de 90 cm de longueur.

Honda explique que le châssis en aluminium et ses roues lui permettent de rester “léger”, avec tout de même 18,6 kg sur la balance, ce qui le place dans la même catégorie que les vélos électriques conventionnels, et une autonomie pouvant atteindre les 20 km. Vous ne devriez donc pas pouvoir aller très loin. Une fois la batterie à plat, vous pourrez la recharger en 3,5 heures, ce qui est assez long, mais il y a un chargeur intégré qui vous pouvez brancher directement sur une prise 110 V.

La praticité d’un vélo ou scooter électrique sans devoir le laisser dehors toute la journée

Ce scooter est pensé et conçu pour être facilement placé dans un véhicule ou dans les transports publics, ce qui pourrait être très attrayant pour celles et ceux qui font beaucoup de petits trajets en ville et qui veulent la praticité d’un vélo électrique ou d’un scooter sans devoir s’inquiéter de le laisser dehors toute la journée.

Le Motocompacto s’inscrit dans la vaste initiative de Honda quant à l’électrique, qui vise à remplacer tout son catalogue par des véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible d’ici à 2040.

Le Honda Motocompacto sera disponible dans le courant du mois de novembre à un tarif qui devrait être “sous les 995 $”, en exclusivité sur le site Motocompacto.com et chez les revendeurs Honda et Acura.