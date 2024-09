Hollowbody comble le vide des jeux d’horreur de survie PS2

Le titre indépendant de survie horrifique inspiré du tech-noir est désormais disponible sur Steam. Il combine une atmosphère sombre et une technologie futuriste pour créer une expérience de jeu unique. Intrigué par ce nouveau jeu ?

Tl;dr Hollowbody est un jeu d’horreur de survie de style début des années 2000 créé par Nathan Hamley.

Le jeu se déroule dans une ville détruite dans les îles britanniques suite à une attaque biologique.

Mica, le personnage principal, part à la recherche de sa partenaire Sasha qui a disparu.

Malgré certains défauts, Hollowbody est un titre d’horreur de survie solide qui offre une expérience immersive.

Un cauchemar dystopique : Hollowbody

Dans l’univers vidéoludique, l’horreur de survie a connu de nombreux titres mémorables. Aujourd’hui, un nouveau venu fait son entrée : Hollowbody. Imaginé et créé par Nathan Hamley, ce jeu d’horreur de survie à la troisième personne nous plonge dans un univers dystopique effrayant où la terreur ne provient pas des monstres hideux, mais plutôt d’un monde où les individus ordinaires sont abandonnés par le système.

Un voyage dans la terreur

Dans Hollowbody, le joueur incarne Mica, une chercheuse-activiste qui part à la recherche de sa partenaire Sasha, disparue dans une ville dévastée quelque part dans les îles britanniques. Cette dernière a été détruite des décennies auparavant par une attaque biologique supposée, puis bombardée alors qu’elle était en quarantaine. Malgré une atmosphère lourde de tension et des graphismes rappelant la PlayStation 2, le jeu évite les contrôles rigides typiques de l’époque.

Un univers dystopique

Le monde dépeint dans Hollowbody est sinistre. Les citoyens ordinaires sont laissés pour compte, enfermés dans des zones d’exclusion, tandis que les citoyens « de grande valeur » sont échappés vers une île artificielle aux allures d’utopie. La ville en ruines est peuplée de monstres répugnants, de bâtiments délabrés et de parcs déserts. Malgré tout, le joueur doit explorer cet environnement hostile, résoudre des énigmes et trouver un moyen de s’échapper.

Un jeu d’horreur solide

Malgré quelques défauts, Hollowbody est un jeu d’horreur de survie solide. Il offre une expérience immersive grâce à une bande-son angoissante et une atmosphère oppressante. L’histoire de Mica et Sasha ajoute une dimension émotionnelle qui rend l’expérience encore plus captivante. Si vous êtes un fan du genre, Hollowbody est un jeu à ne pas manquer.