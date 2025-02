Hideo Kojima vante l’un des meilleurs films d’horreur de 2024

I Saw the TV Glow est chaudement recommandé par Hideo Kojima.

Tl;dr Hideo Kojima loue le film I Saw the TV Glow.

Il partage ses pensées sur Twitter.

Les futurs projets de Hideo Kojima incluent de grands noms d’Hollywood.

Hideo Kojima et son amour pour le cinéma

Le célèbre créateur de jeux vidéo, Hideo Kojima, réputé pour sa maîtrise inégalée dans l’art du jeu, a récemment exprimé son admiration pour I Saw the TV Glow. Le film surnaturel, qui dépeint l’histoire de deux adolescents obsédés par une émission de télévision au point de remettre en question leur réalité, a reçu une étoile d’or de la part de Hideo Kojima.

Une critique élogieuse sur Twitter

« Sur le vol de retour, je n’ai lu aucun livre, je n’ai écrit aucun manuscrit, je n’ai écouté que de la musique et fait de l’édition ‘aérienne’ tout le temps« , a révélé Hideo Kojima sur Twitter. Il a ajouté qu’il avait regardé plusieurs films, mais que seul « I Saw the TV Glow », dirigé par Jane Schonbrunn, a laissé une impression durable.

Des caméos de stars du cinéma dans ses jeux

Amoureux du septième art, Hideo Kojima a souvent intégré des stars de cinéma dans ses jeux. Death Stranding, l’un de ses titres phares, a accueilli des talents tels que Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro et Nicolas Winding Refn. Le jeu cache également des caméos d’Edgar Wright et Jordan Vogt-Roberts, pour n’en nommer que quelques-uns.

Des collaborations hollywoodiennes pour ses futurs projets

Ses futurs projets promettent également d’être marqués par la présence de grands noms d’Hollywood. Death Stranding 2: On the Beach verra le retour de Léa Seydoux, ainsi que des apparitions d’Elle Fanning et George Miller. Par ailleurs, son titre d’horreur secret, OD, verra une collaboration avec le réalisateur Jordan Peele et les stars Hunter Schafer, Sophia Lillis et Udo Kier.