Helltrench : un roguelike d’action avec des graphismes en pixel-art

Le studio indépendant américain Zenmai dévoile Helltrench.

Dans Helltrench, les joueurs partiront à la conquête des profondeurs à bord d’un T.O.N, un vaisseau qui tire dans tous les sens, en faisant preuve d’une grande habileté de manœuvre jusqu’à ce qu’ils atteignent la fin du jeu. Ce roguelike d’action développé par Zenmai se caractérise par des graphismes en pixel-art détaillés et élégants ainsi que par son HUD, créant une expérience immersive évocatrice des titres rétro avec une touche de modernité. Au coeur des abysses, les joueurs rencontreront une variété d’ennemis, des boss gigantesques, des commerçants plus ou moins sympathiques et les mystérieux “Dust”, des cristaux qui n’apparaissent que dans cette zone, qui permettent d’améliorer leur vaisseau et le rendre plus puissant.

Un trailer pour Helltrench

Pour faire face à tous les dangers imaginables, le T.O.N de Helltrench est équipé de propulseurs qui poussent le vaisseau et tirent des balles, de freins qui vous permettent de vous recentrer avant de repartir à l’assaut, un “Snap” qui permet au vaisseau de changer de direction en un instant, une précision laser lorsque vous freinez, pour viser et vaincre vos ennemis et l’attaque en vrille qui détruit les projectiles ennemis ET repousse les adversaires.

Helltrench sortira à une date inconnue sur PC via Steam.