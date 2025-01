HDMI 2.2 : une avancée technologique au service du multimédia

La norme HDMI 2.2, présentée au CES 2025, promet d'améliorer drastiquement la bande passante et de résoudre définitivement les problèmes de synchronisation audio.

Une bande passante doublée pour des performances inégalées

A l’occasion du CES 2025, le HDMI Forum a annoncé une augmentation significative de la bande passante à 96 Gbps grâce à la nouvelle norme HDMI 2.2. Cette amélioration s’accompagne du lancement du câble « Ultra96 », conçu pour exploiter pleinement ces capacités. Parmi les nouveautés, on retrouve la prise en charge de résolutions impressionnantes : 4K à 480 Hz, 8K à 240 Hz et même 10K à 120 Hz. Cependant, ces innovations nécessitent du contenu adapté, un domaine où l’offre reste limitée, en particulier pour la 8K. Malgré tout, avec l’évolution des écrans et la demande croissante pour des performances supérieures, cette avancée semble incontournable pour l’avenir.

Une expérience audio et vidéo parfaitement synchronisée

La norme HDMI 2.2 introduit le « Latency Indication Protocol » (LIP), un système conçu pour améliorer la synchronisation audio-vidéo. Ce protocole cible particulièrement les configurations complexes, comme les chaînes passant par des récepteurs audio-vidéo ou des barres de son. Bien que HDMI 2.1 et eARC aient déjà réduit ces problèmes, certains utilisateurs rencontrent encore des désagréments. Avec cette amélioration, HDMI 2.2 ambitionne d’éliminer ces frustrations, offrant une expérience fluide et immersive, même dans les systèmes à plusieurs appareils.

Une adoption progressive mais prometteuse

Le HDMI Forum prévoit de déployer la norme HDMI 2.2 dans la première moitié de 2025, en rendant la technologie accessible à tous les adopteurs de la gamme HDMI 2.x. Cependant, pour profiter de ces capacités, les téléviseurs et appareils externes devront être compatibles avec cette norme. Cela marque le début d’une transition qui s’étendra sur plusieurs années, au rythme de l’évolution du marché et des besoins des consommateurs. Avec l’essor des écrans 4K à haut taux de rafraîchissement, les perspectives de croissance sont prometteuses.

Certification et protection contre les contrefaçons

Le HDMI Forum a également anticipé les défis liés aux contrefaçons en instaurant un programme de certification rigoureux. Les câbles et dispositifs HDMI 2.2 porteront un label anti-contrefaçon bien visible, notamment avec le marquage « Ultra96 ». Cette initiative vise à garantir une qualité optimale tout en rassurant les consommateurs. En parallèle, le HDMI Forum espère éviter les complications liées aux tarifs douaniers grâce à cette certification. Avec ces mesures, HDMI 2.2 veut non seulement offrir des avancées techniques, mais aussi renforcer la confiance des utilisateurs dans l’écosystème HDMI.