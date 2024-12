HBO commande une saison 2 pour Dune: Prophecy

La série télévisée Dune: Prophecy va revenir sur la plateforme de streaming Max avec une saison 2.

Tl;dr Dune: Prophecy a été renouvelée pour une saison 2 sur Max.

La série explore les origines de la Bene Gesserit, avec des personnages comme Valya et Tula Harkonnen.

Co-produite par HBO et Legendary Television, Dune: Prophecy bénéficie d’une équipe créative solide et d’un casting talentueux.

Un préquel captivant de l’univers Dune

Dune: Prophecy plonge les spectateurs dans un passé lointain, plus de 10.000 ans avant les événements des films Dune de Denis Villeneuve. L’intrigue explore les origines du Bene Gesserit, une organisation secrète de sorcières puissantes qui jouent un rôle majeur dans la politique d’Arrakis. Ce préquel s’inspire du roman Sisterhood of Dune de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, une œuvre qui raconte l’émergence de cette fraternité et ses luttes pour préserver l’humanité face à des menaces inconnues. L’histoire met en lumière des personnages complexes et offre une vision unique de l’univers étendu de Dune.

Des personnages emblématiques et des acteurs talentueux

La série préquelle suit les aventures de Valya Harkonnen, la dirigeante de la Sisterhood, incarnée par Emily Watson, et de Tula Harkonnen, jouée par Olivia Williams. Ces deux personnages sont des ancêtres de la sinistre Maison Harkonnen, connue pour sa trahison envers Paul Atreides et son père dans les films. Aux côtés de ces figures centrales, la série présente un casting impressionnant, avec Mark Strong dans le rôle de l’Empereur Javicco Corrino et Sarah-Sofie Boussnina dans celui de sa fille, la Princesse Ynez. L’ensemble des acteurs, dont Travis Fimmel, Jodhi May, et Josh Heuston, contribuent à donner vie à cet univers riche et mystérieux.

Une équipe créative solide derrière la série

Dune: Prophecy bénéficie du travail d’une équipe créative expérimentée. Alison Schapker, showrunner et productrice exécutive, supervise la série, tandis que Diane Ademu-John co-développe le projet avec un rôle d’exécutive productrice. Anna Foerster, réalisatrice et productrice exécutive de plusieurs épisodes, dont le premier, apporte sa vision et sa direction à cette œuvre ambitieuse. Les producteurs exécutifs comprennent également Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, et Scott Z. Burns, avec la participation des héritiers de Frank Herbert, notamment Brian Herbert et Byron Merritt, pour garantir la fidélité à l’univers original.

Une production co-produite par HBO et Legendary Television

La série préquelle est co-produite par HBO et Legendary Television, deux entités reconnues pour leur expertise dans la création de séries de grande envergure. La collaboration entre ces géants de l’industrie garantit une production de qualité, avec une attention particulière à la fidélité à l’œuvre originale tout en apportant une nouvelle perspective. Le renouvellement pour une saison 2 annonce d’ores et déjà de nouvelles intrigues passionnantes à venir, renforçant l’engouement autour de Dune: Prophecy. Les fans de l’univers Dune peuvent donc s’attendre à des développements riches en rebondissements et à une exploration toujours plus profonde de ce monde fascinant.