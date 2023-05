Haven Entertainment Studios dévoile Fairgame$, un jeu de braquage moderne et compétitif

Fairgame$ est la première création vidéoludique de Haven Entertainment Studios.

Développé par Haven Entertainment Studios, filiale des PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment, Fairgame$ se présente comme un jeu de braquage moderne et compétitif dans lequel les joueurs s’associent pour infiltrer des lieux exotiques et voler des marchandises. La particularité ? Les joueurs doivent non seulement déjouer la vigilance des gardes et des systèmes de sécurité, mais aussi se mesurer à d’autres équipes. Ceux qui parviendront à s’extraire avec le plus de butin sont susceptibles de se hisser au sommet du Fairgame$.

Mathieu Leduc, directeur créatif chez Haven Entertainment Studios, a déclaré :

Avec Fairgame$, vous aurez l’occasion d’enfreindre les règles sous les traits d’un Robin des Bois moderne, d’un fan de sensations fortes ou d’un collectionneur de butin. Infiltrez-vous dans des endroits interdits du monde entier, remplissez-vous les poches comme un enfant lâché dans une boutique de sucreries et contrecarrez les plans odieux de milliardaires qui se pensent intouchables. Nous avons fondé Haven afin de créer les jeux auxquels nous adorons jouer. Puisque nous sommes fans de jeux compétitifs en multijoueur, Fairgame$ est né d’un désir de créer un nouveau type de jeu en JcJ avec un gameplay en mode sandbox. Nous voulons offrir une nouvelle expérience multijoueur qui récompense la créativité et la maîtrise, tout en agrémentant chacune de vos parties d’histoires étonnantes. Au sein de l’équipe, nous partageons tous cette volonté de créer des expériences multijoueur accessibles et inclusives capables de souder les communautés. Cet enthousiasme partagé est le moteur de notre jeu de braquage. C’est ce qui vous encourage à collaborer pour planifier et mener à bien des braquages de haut vol de la manière qui vous convient.

Un trailer pour Fairgame$

Fairgame$ sortira bientôt sur PS5 et PC.