Harry Potter : HBO aurait trouvé son Dumbledore avec John Lithgow

Les passionnés de Harry Potter expriment une préoccupation majeure concernant le choix du nouvel acteur pour incarner Dumbledore.

Tl;dr John Lithgow devrait incarner Dumbledore dans la série Harry Potter.

Les fans s’inquiètent de son âge, il aura 80 ans au début de la production.

Les craintes sont alimentées par le décès de l’acteur original de Dumbledore, Richard Harris, pendant la production des films.

John Lithgow en Dumbledore ?

Selon les dernières nouvelles, l’acteur John Lithgow serait en pourparlers avancés pour incarner le célèbre Albus Dumbledore dans la prochaine série télévisée en live-action de HBO basée sur les romans à succès de Harry Potter. Cependant, ce choix de casting a rapidement divisé les fans de l’univers magique.

Un problème d’âge ?

La principale source de discorde ne réside pas dans le talent de l’acteur renommé, mais plutôt dans son âge. John Lithgow, âgé de 79 ans, aura probablement 80 ans lorsque la production commencera plus tard cette année. Étant donné que cette série télévisée Harry Potter s’annonce comme un engagement à long terme qui s’étendra sur une grande partie de la prochaine décennie, de nombreux fans craignent que John Lithgow ne soit pas en mesure d’assumer le rôle de Dumbledore sur toute la durée de la série.

Des craintes alimentées par un précédent

Ces craintes sont exacerbées par le fait que la série de films Harry Potter a déjà connu le décès de l’acteur original de Dumbledore, Richard Harris, pendant la production. Richard Harris, qui était plus jeune que John Lithgow ne l’est actuellement au moment de son décès, a interprété Dumbledore dans Harry Potter à l’école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets avant de décéder en 2002. Il a ensuite été remplacé par Michael Gambon qui a joué Dumbledore dans tous les films suivants.

Des inquiétudes exprimées par les fans

Un utilisateur de Reddit a exprimé son inquiétude en disant : « C’est un incroyable acteur. Mais je suis juste inquiet qu’il soit trop vieux, et nous pourrions finir par avoir une autre situation Richard Harris. »

Pour l’instant, HBO n’a pas confirmé que Lithgow est effectivement choisi pour jouer Dumbledore, ni vérifié aucune autre rumeur de casting liée à la série télévisée Harry Potter. Cependant, si la série doit effectivement sortir en 2026, il y a de fortes chances que nous entendions beaucoup plus parler de la série dans les semaines et les mois à venir.