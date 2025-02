HBO semble confirmer le nombre de saisons restantes pour The Last Of Us

La série télévisée The Last Of Us devrait s'étendre avec plusieurs saisons.

Tl;dr La saison 2 de The Last Of Us pourrait s’étendre sur plusieurs saisons.

La série présentera de nouveaux personnages et des surprises pour les fans.

La deuxième saison arrivera sur HBO et Max en avril 2025.

Un voyage post-apocalyptique prolongé

Si vous êtes un fan de la saga télévisée The Last Of Us, réjouissez-vous ! La saison 2 ne reviendra peut-être pas avant avril 2025, mais selon Francesca Orsi, une haute responsable de HBO, la série pourrait étendre l’histoire de The Last Of Us 2 sur plusieurs autres saisons télévisées. Une annonce qui devrait ravir les amateurs de ce récit post-apocalyptique.

Quatre saisons en perspective ?

Orsi a déclaré lors d’une première pour la saison 3 de The White Lotus qu’il est « très probable » que la série s’étende sur deux saisons supplémentaires. Bien qu’aucun plan définitif n’ait été établi, elle a mentionné : « On dirait bien que ça sera quatre saisons. »

Cette estimation correspond à ce que les showrunners Neil Druckmann et Craig Mazin ont révélé à Entertainment Weekly plus tôt ce mois-ci. Mazin a laissé entendre qu’il était « assez probable que notre histoire s’étende au-delà de la saison 3 », tandis que Druckmann a ajouté de manière énigmatique : « Nous savons ce que nous devons faire à l’avenir, mais nous ne pourrions pas vous dire exactement combien d’épisodes ou combien de saisons cela prendrait pour y arriver. »

Surprises et nouveaux personnages

Orsi a également révélé que certains éléments pourraient surprendre les fans dans le prochain chapitre. Elle a évoqué l’arrivée de nouveaux personnages, dont Abby (Kaitlyn Dever), la fille d’un chirurgien assassiné par Joel qui cherche à se venger. Nous rencontrerons également des figures clés de la communauté de survivants de Jackson, Wyoming, tels que Jesse (Young Mazino), Dina (Isabela Merced), et quelques connaissances d’Abby, comme Nora (Tati Gabrielle), Manny (Danny Ramirez) et Owen (Spencer Lord).

De plus, Jeffrey Wright a été choisi pour jouer le leader du Front de Libération de Washington et Catherine O’Hara devrait également apparaître dans un rôle encore inconnu. Les fans peuvent donc s’attendre à une véritable montagne russe émotionnelle pour cette deuxième saison.

Préparez-vous pour avril

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’en avril 2025 pour découvrir la deuxième saison de The Last Of Us sur HBO et Max.