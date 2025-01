Harley Quinn donne une nouvelle touche maléfique à un classique vilain de Swamp Thing

Harley Quinn vient d'apporter une nouvelle touche maléfique à un méchant classique de Swamp Thing, en le réinventant de manière unique et terrifiante.

Tl;dr Le deuxième épisode de la saison 5 de Harley Quinn explore les origines de Poison Ivy.

Jason Woodrue, un ancien professeur d’université et amant de Pamela Isley (Poison Ivy), est responsable de sa transformation.

Jason Woodrue est aussi connu comme le Floronic Man, un méchant de DC Comics lié à Swamp Thing.

Les origines de Poison Ivy dans Harley Quinn

Le deuxième épisode de la saison 5 de Harley Quinn plonge dans les origines de Poison Ivy, interprétée par Lake Bell. Il révèle comment la brillante étudiante Pamela Isley est devenue la méchante à la peau verte. Jusqu’à présent, la série avait laissé entendre que la transformation de Pamela était due à un accident de laboratoire, en lien avec son personnage classique de DC Comics. Cependant, le dernier épisode s’inspire de la continuité post-Infinite Crisis, révélant qu’il n’y a eu aucun accident.

Une trahison profonde

Pamela acquiert ses pouvoirs suite à une tentative de meurtre sournoise orchestrée par Jason Woodrue (interprété par John Slattery), ancien professeur universitaire et amant de Pamela. Cette trahison personnelle propulse Pamela dans une vie d’éco-crimes, façonnant la femme qu’elle est devenue.

Jason Woodrue, le Floronic Man

La présence de Jason Woodrue dans la saison 5 de Harley Quinn est significative. Woodrue est mieux connu sous le nom de Floronic Man, un méchant de DC Comics étroitement lié à Swamp Thing. Le parcours de Woodrue, du scientifique fou à l’hybride homme-plante, s’étend sur plus de six décennies d’histoire de DC Comics. Sa transformation la plus importante a eu lieu en 1976 lorsqu’il est devenu le Floronic Man, un être composé de matière végétale capable de contrôler mentalement les plantes.

Un lien fort avec Swamp Thing

Si Woodrue a combattu divers héros au fil des ans, son rôle le plus significatif est survenu pendant le légendaire passage d’Alan Moore sur The Saga of the Swamp Thing. Dans cette histoire, Woodrue fait une découverte révolutionnaire qui change à jamais DC Comics : Swamp Thing n’est pas vraiment Alec Holland transformé en une créature végétale, mais plutôt une plante intelligente qui a absorbé les souvenirs et la conscience de Holland.

La relation complexe entre Woodrue et Swamp Thing

La relation entre Woodrue et Swamp Thing s’est complexifiée lorsque le Floronic Man a tenté d’utiliser sa connexion avec le Green pour détruire toute vie humaine sur Terre. Après une crise mentale suite à sa communion avec le Green, Woodrue est capturé par la Justice League et emprisonné à Arkham Asylum. Plus tard, la mini-série Black Orchid de Neil Gaiman établit que Woodrue avait été un professeur d’université qui avait enseigné la botanique à Alec Holland et à Pamela Isley, parmi d’autres, reliant ainsi les trois personnages de DC basés sur les plantes.

La saison 5 de Harley Quinn continue de captiver les téléspectateurs avec de nouvelles révélations et des intrigues passionnantes. Les nouveaux épisodes sont diffusés chaque jeudi sur Max.