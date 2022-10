Hadar, la nouvelle licence de CD Projekt RED

Le développement de Hadar n'a pas encore commencé au sein de CD Projekt RED pour le moment.

Michal Nowakowski, vice-président senior du développement commercial chez CD Projekt RED, dévoile Hadar (nom de code) :

Nous avons commencé l’exploration créative sur une troisième propriété intellectuelle entièrement indépendante de The Witcher et Cyberpunk. Nous avions commencé à y réfléchir il y a quelques années. Les premiers travaux conceptuels ont commencé en 2021 et, pour la première fois de notre histoire, la propriété intellectuelle est entièrement incubée au sein de CD Projekt RED. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas encore en train de créer un jeu. Nous travaillons sur les fondations de ce nouvel environnement.