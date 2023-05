Gylt : une aventure narrative à l’univers effrayant et mélancolique

Exclusivité du service cloud gaming Stadia de Google jusqu'à sa fermeture, le survival horror Gylt va prochainement devenir multiplateforme.

Avec Gylt du studio espagnol Tequila Works, les joueurs plongent dans un monde cauchemardesque (une version horrifique d’une petite ville minière imaginaire du Maine) où les plus grandes peurs et les plus terribles souvenirs de la jeune Sally prennent la forme de terribles créatures. Pour s’en sortir, mais également sauver la cousine de l’héroïne, ils peuvent se cacher ou les affronter en se frayant un chemin à travers divers défis.

Percez les mystères de votre environnement et découvrez la vérité sur la disparition d’Emily. À l’aide d’appâts visuels ou sonores, élaborez des stratégies pour distraire les créatures qui vous poursuivent et ainsi leur échapper, ou au contraire, attirez-les pour les défier en face à face.

Un trailer pour Gylt

Gylt sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam) à partir du 6 juillet prochain.