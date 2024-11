GTA III et Vice City disparaissent du catalogue de jeux mobiles Netflix le mois prochain

Le mois prochain, les jeux mobiles "GTA III" et "Vice City" vont disparaître du catalogue de jeux mobiles de Netflix.

Tl;dr Les jeux Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto: Vice City quitteront Netflix le 13 décembre.

Rien n’indique que Grand Theft Auto: San Andreas sera également retiré.

Netflix a réduit ses ambitions dans le domaine des jeux, malgré leur succès.

Fin de partie pour deux titres GTA sur Netflix

Le 13 décembre prochain marquera la fin de l’aventure pour deux titres phares de la franchise Grand Theft Auto sur Netflix. En effet, Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto: Vice City ne seront plus disponibles sur la bibliothèque de jeux mobiles du géant du streaming.

San Andreas, le survivant

Toutefois, bonne nouvelle pour les fans de la saga : Grand Theft Auto: San Andreas ne semble pas concerné par cette échéance. Aucune date limite n’est indiquée pour ce titre, laissant donc entrevoir la possibilité de continuer à profiter des aventures de CJ sans frais supplémentaires.

Une stratégie de rotation des jeux

Comme pour les séries et les films, Netflix retire régulièrement des jeux de son catalogue lorsque les licences expirent, a expliqué un porte-parole de la plateforme à GameSpot. Les joueurs sont prévenus de ces retraits grâce à un badge « Leaving Soon » et par une notification de l’application. Cette suppression intervient exactement un an après l’ajout de ces deux jeux et de San Andreas, ce qui suggère un accord initial de 12 mois avec l’éditeur Rockstar.

L’avenir du gaming sur Netflix

En dépit de l’engagement significatif généré par ces trois titres GTA, Netflix a récemment réduit ses ambitions dans le monde du jeu vidéo. La plateforme a en effet fermé un studio composé de développeurs travaillant sur un titre AAA. Néanmoins, les versions Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition de GTA III et Vice City resteront jouables sur iOS et Android après le 13 décembre, mais devront être achetées sur les boutiques d’applications respectives.