Green Lantern : la série télévisée est maintenue, mais repart à zéro sans Seth Grahame-Smith

Le scénariste et showrunner Seth Grahame-Smith quitte l'équipe de production de la série télévisée Green Lantern après avoir élaboré les scénarios de huit épisodes qui devaient se concentrer sur Guy Gardner et Alan Scott.

Toujours supervisée par Greg Berlanti (Flash, Superman and Lois, Riverdale, Stargirl), la série télévisée Green Lantern se concentrera désormais sur John Stewart, l’un des premiers super-héros noirs de DC Comics. D’ailleurs, Marc Guggenheim (Arrow, Batwoman, Supergil, Vixen), qui devait à l’origine coécrire le pilote aux côtés de Seth Grahame-Smith, n’était pas impliqué dans le projet avant sa récente réécriture. Depuis son annonce, Green Lantern a été décrit comme la plus grande série DC jamais réalisée, avec des idées pour qu’elle puisse proposer des épisodes dans l’espace.

Un budget à la dérive pour Green Lantern ?

La série devait également être considérée comme la plus chère jamais réalisée par DC, et facilement la plus importante pour HBO Max avec un budget estimé à 120 millions de dollars. House of the Dragon, la préqelle de Game of Thrones, en comparaison, a coûté moins de 200 millions de dollars) Le budget pourrait néanmoins être considérablement réduit à l’avenir, car HBO Max, sous la direction de David Zaslav et de Warner Bros Discovery, s’efforce de redimensionner ses différents actifs. Dans le cadre de la recherche d’économies estimées à 3 milliards de dollars, David Zaslav et les dirigeants de sa division ont abandonné un certain nombre de projets, notamment l’anthologie Strange Adventures prévue par Greg Berlanti pour HBO Max, la série originale Demimonde de J.J. Abrams pour HBO et le long métrage Batgirl déjà terminé. Selon les rumeurs, HBO aurait refusé la demande de J.J. Abrams d’un budget supérieur à 200 millions de dollars.