Grasshopper Manufacture annonce Shadows of the Damned : Remastered

Shadows of the Damned va être relancé par Shadows of the Damned avec une édition remasterisée.

Initialement sorti en juin 2011 sur PS3 et Xbox 360 avec l’aide de l’éditeur Electronic Arts, Shadows of the Damned du studio japonais Grasshopper Manufacture invitait les joueurs à endosser le rôle de Garcia “Fucking” Hotspur, un chasseur de démons professionnel à moto, vêtu de cuir et dur à cuire, qui découvre que son véritable amour a été kidnappé par des démons assoiffés de vengeance. Alors qu’il explore les confins du monde souterrain, Garcia se bat à travers l’enfer et en revient, avec des dangers et des troubles à chaque coin de rue. Les joueurs seront confrontés à des énigmes démentes et à des combats effroyables contre des créatures ignobles et difformes qui ne peuvent provenir que des recoins les plus sombres de l’enfer.

Un teaser pour Shadows of the Damned : Remastered

Shadows of the Damned : Remastered sortira “probablement” sur toutes les plateformes actuelles à une date de sortie inconnue.

James Mountain, responsable de la communauté chez Grasshopper Manufacture, a déclaré :

Il est de retour. Plus terrifiant que n’importe quel démon. L’homme le plus dévoué et le plus déterminé du monde. Le légendaire chasseur de démons Garcia “Fucking” Hotspur. Une histoire d’amour et d’action qui vous emmène tout droit dans les profondeurs de l’enfer. Le remaster de Shadows of the Damned est actuellement en production et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’informations à partager.