Granblue Fantasy : Relink sortira cet hiver

Annoncé comme prêt pour cette année, l'action-RPG coopératif de Cygames va arriver dans les temps après plusieurs années de développement.

L’histoire de Granblue Fantasy : Relink se déroule dans le monde des cieux, zone aérienne gigantesque où se côtoient une pléthore d’îles flottantes aux particularités diverses. Les joueurs seront amenés à rentrer dans la peau du personnage principal Gran pour voyager à Estalucia, un lieu de légende situé aux confins des cieux, avec divers compagnons comme Katalina, Rackam, Io, Eugen, Rosetta, Ferry, Lancelot, Percival, Vane, Siegfried, Charlotta, Yodarha, Narmaya ou encore Vyrn, Lyria et Rolan.

Tetsuya Fukuhara, producteur chez Cygames, a déclaré :

Granblue Fantasy : Relink, en plus de posséder toutes les caractéristiques qui font les points forts d’un action RPG, vous permet de jouer des batailles à quatre joueurs simultanées dans un pur style jeu d’action. Dans le trailer, nous vous invitons à découvrir plusieurs scènes de combats en coopération avec des personnages aux armes multiples et techniques uniques. Outre la possibilité de jouer à quatre, vous pourrez également laisser l’IA contrôler un personnage entraîné par vos soins : celle-ci sera capable de tirer parti de ses points forts et points faibles pour en faire un guerrier redoutable. Aussi, nul besoin de jouer à quatre pour combattre en équipe et s’éclater !