Granblue Fantasy : Relink décale sa sortie à 2024

Annoncé pour cet hiver sur PS5, PS4 et PC via Steam, Granblue Fantasy : Relink est désormais repoussé de plusieurs mois.

Développé par Cygames Osaka, Granblue Fantasy se déroule dans le Royaume du Ciel, un monde où des myriades d’îles flottent dans une grande étendue bleue. Les joueurs seront les capitaines d’un équipage de navigateurs, rejoints par un petit dragon fringant nommé Vyrn et une jeune fille aux pouvoirs mystérieux nommée Lyria. Ensemble, ils naviguent avec des membres très divers, parmi lesquels des rois et des marginaux, vers Estalucia, une île légendaire située au-delà de la limite des cieux. Dans le royaume du ciel de Zegagrande, les îles sont gardées par de puissantes créatures connues sous le nom de bêtes primitives et les vents transportent des récits d’une organisation secrète connue sous le nom d’Église d’Avia. Les protagonistes seront amenés à percer les secrets qui entourent les frontières de Zegagrande et s’engager dans une bataille pour le sort du Royaume du Ciel.

Un trailer pour Granblue Fantasy : Relink

Les joueurs vont s’engager dans des combats en temps réel avec un groupe de quatre personnages dans cet action-RPG. Les joueurs vont s’engager dans des combats en temps réel avec un groupe de quatre personnages dans cet action-RPG. Ils pourront choisir parmi une liste variée de skyfarers, chacun ayant des armes, des compétences et des styles de combat qui lui sont propres. Le travail d’équipe est la clé du succès grâce à des mécanismes de groupe tels que les Link Attacks et Chain Bursts, qui permettront d’écraser les ennemis de façon spectaculaire.

Affrontez les quêtes en solo ou avec l’aide d’autres joueurs pour un jeu coopératif jusqu’à quatre joueurs et éliminez les ennemis les plus dangereux pour obtenir des butins rares qui vous permettront d’améliorer votre équipement. Chaque ennemi et chaque groupe a ses propres forces et faiblesses. Pour gagner, il faut savoir comment ces éléments s’imbriquent les uns dans les autres.

Granblue Fantasy : Relink sera disponible en exclusivité console sur PS5 et PS4, mais également sur PC via Steam à partir du 1er février 2024.