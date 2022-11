GPTRACK50, le studio de Hiroyuki Kobayashi chez NetEase

NetEase annonce la création de GPTRACK50 avec Hiroyuki Kobayashi aux commandes.

Basé à Osaka, au Japon, et dirigé par Hiroyuki Kobayashi, producteur vétéran de Capcom (Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry, Sengoku Basara, Dragon’s Dogma), le nouveau studio GPTRACK50 de NetEase a pour objectif de fournir des contenus de divertissement originaux en provenance du pays du Soleil-Levant aux joueurs du monde entier sur consoles et PC.

Hiroyuki Kobayashi, président de GPTRACK50, a déclaré :

J’aimerais vous présenter notre studio de jeux qui est purement orienté vers la création de nouveaux contenus, d’expériences de jeu innovantes et d’IP originales. Je m’engage de tout cœur à créer des jeux qui captiveront et raviront à la fois les joueurs et les créateurs qui aiment jouer et partagent ma passion pour les jeux. Mon objectif n’est pas seulement de produire des jeux, mais aussi de dépasser ces limites pour créer des films d’action, des films d’animation, des livres, y compris des mangas et des romans, et d’autres formes de divertissement comme le théâtre et les événements. Mes collaborateurs possèdent une grande expérience et un grand talent en matière de développement et, ensemble, nous aspirons à créer un répertoire d’œuvres qui divertiront et fascineront notre public pendant de nombreuses années.

L’art du divertissement japonais chez GPTRACK50

L’objectif ultime de GPTRACK50 est de créer des IP originales qui puissent impressionner le monde entier :

Le studio s’efforce de créer des contenus de jeux originaux et d’élargir le spectre des jeux aux films et aux séries de divertissement. Le président, Hiroyuki Kobayashi, a personnellement travaillé sur la production des séries d’animation en live-action et en images de synthèse de Resident Evil. Il a également été impliqué dans la production de nombreux autres portefeuilles de médias de divers jeux originaux, notamment des films d’action, d’animation, des pièces de théâtre, des adaptations de mangas, etc. Grâce à cette expérience unique, le studio va créer de nouvelles propriétés intellectuelles et les étendre à l’échelle mondiale par le biais de films, de romans et d’adaptations de mangas.