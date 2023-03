Gordon Moore, cofondateur d’Intel, est décédé à l’âge de 94 ans

Gordon Moore, cofondateur et ancien PDG d'Intel, est décédé. On lui doit notamment la fameuse Loi de Moore.

Gordon Moore, cofondateur et ancien PDG d’Intel, est décédé à l’âge de 94 ans. Il était le dernier membre de la “Trinité Intel”, avec l’autre fondateur Robert Noyce et leur premier salarié, Andy Grove. Gordon Moore et Robert Noyce avaient auparavant travaillé avec le co-inventeur du transistor, William Shockley, avant d’aider à fonder Fairchild Semiconductor. En 1968, les deux compères mettaient sur pied leur propre société, NM Electronics, qui devait devenir plus tard Intel.

Quelques années avant cela, en 1965, Gordon Moore écrivait un papier dans lequel il livrait sa vision d’une miniaturisation des ordinateurs. Plus précisément, il prédisait que le nombre de transistors sur un circuit intégré pourrait doubler chaque année, conduisant à la création et à la production de puces toujours plus petites et plus performances, ce qui, à son tour, permettrait de nombreuses avancées technologiques. Cette prédiction a rapidement été baptisée “Loi de Moore“, et elle s’est montrée tout à fait exacte pendant de nombreuses années après cela. En 1975, il ajustait son estimation, avec un doublement des transistors tous les deux ans, et ces dernières années, les plus grands fabricants de puces semblent en désaccord quant à savoir si la Loi de Moore tient toujours.

En 1979, Gordon Moore fut nommé président du conseil et PDG d’Intel avant de laisser ce dernier poste en 1987. Il œuvrait notamment comme médiateur entre Robert Noyce et Andy Grove, et ce sont Andy Grove et lui qui avaient décidé qu’Intel devait se concentrer sur les microprocesseurs et oublier ses activités sur le marché de la mémoire. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Avant que Gordon Moore ne se retire totalement des affaires d’Intel en 2006, sa femme et lui avaient mis en place la Gordon and Betty Moore Foundation, avec un fonds de 5 milliards de dollars. Leur fondation servait différentes initiatives de protection de l’environnement, la plupart dans la région de la Baie de San Francisco, et a fait des dons à de nombreuses institutions éducatives pour les sciences et les technologies.