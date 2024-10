Google Shopping se refait une beauté grâce à l’IA : découvrez les nouveautés

L'intelligence artificielle s'invite dans Google Shopping pour offrir une expérience d'achat en ligne plus fluide et personnalisée aux utilisateurs.

Une nouvelle ère pour Google Shopping

Google révolutionne son service d’e-commerce, Google Shopping, en y intégrant l’intelligence artificielle. Désormais, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience de shopping en ligne plus personnalisée et intuitive.

Un flux de produits personnalisé

La principale innovation réside dans l’introduction d’un flux de produits personnalisé. En se basant sur l’historique de recherche et les vidéos YouTube consultées, Google propose un carrousel de produits susceptibles de plaire à l’utilisateur. « Shopping is personal« , déclare Sean Scott, vice-président et directeur général de Google Shopping.

Le flux de produits s’inspire des fonctionnalités « Pour vous » déjà présentes sur diverses plateformes de médias sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube. Les utilisateurs ont la possibilité d’interagir avec chaque produit proposé en donnant leur avis grâce à des boutons « j’aime » ou « je n’aime pas ».

Des résumés pour guider les choix

En plus de cette personnalisation, Google Shopping propose désormais des résumés générés par l’IA qui offrent des conseils sur les produits. Ces derniers sont regroupés sous l’intitulé « top recommendations » et accompagnés d’un court texte explicatif sur les raisons pour lesquelles ils pourraient intéresser l’utilisateur.

Ces informations sont tirées de diverses sources, notamment des avis et articles relatifs aux produits. Par exemple, si vous recherchez une veste d’hiver, le flux de produits pourra vous suggérer des modèles adaptés au climat de votre région.

Un déploiement progressif

Comme c’est souvent le cas avec les mises à jour de Google, cette nouvelle fonctionnalité sera déployée progressivement sur mobile et ordinateur « au cours des prochaines semaines ». Ce déploiement échelonné permettra à Google de surveiller l’impact des améliorations et d’ajuster les fonctionnalités en fonction des retours d’expérience des utilisateurs. En optant pour cette approche, Google s’assure également que tous les utilisateurs, quel que soit leur appareil, bénéficient d’une transition en douceur vers cette expérience améliorée, tout en garantissant la stabilité et la performance du service. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à découvrir ces nouveautés au fur et à mesure, enrichissant ainsi leur expérience d’achat en ligne.