Google s’engage à fournir des informations plus précises sur ses services aux utilisateurs européens

Google fournira davantage d'informations concernant services aux utilisateurs européens. Un effort de transparence pour se conformer aux lois européennes.

Google s’est engagé à fournir des informations plus claires aux utilisateurs de Google Store, Google Play Store, Google Hotels et Google Flights en Europe. La Commission européenne a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse. Le géant américain affichera bientôt s’il agit en tant que simple intermédiaire ou s’il vend des produits directement, et informera mieux les clients concernant les livraisons, les retours, les réparations et autre. Cette initiative vise à mettre l’entreprise en conformité avec les lois européennes suite à un échange avec le Consumer Protection Cooperation Network (CPC) démarré en 2021.

“Les consommateurs européens ont droit à des informations claires et complètes pour qu’ils puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause”, déclarait le commissaire à la justice Didier Reynders dans un communiqué. “Les engagements pris par Google sont un pas dans cette direction.”

Google Flights et Google Hotels afficheront bientôt clairement aux consommateurs s’ils vendent directement ou s’ils n’agissent que comme intermédiaires pour d’autres sociétés. Ces services doivent aussi indiquer ce qui a été utilisé comme tarif de référence pour les promotions et mentionner explicitement que les avis de Google Hotels ne sont pas vérifiés. Enfin, ils doivent se conformer aux mêmes règles de transparence que d’autres plateformes comme Expedia.com.

Un effort de transparence pour se conformer aux lois européennes

Dans le même temps, Google Store et Google Play Store doivent fournir “des informations pré-contractuelles claires” sur les tarifs des livraisons, le droit à la rétractation et les options de réparation ou de remplacement. Ils doivent aussi faciliter l’accès aux informations concernant les vendeurs, y compris les noms et adresses, ainsi que les méthodes de contact “directes et efficaces”, comme les lignes téléphoniques vers des agents humains.

Enfin, le géant américain doit montrer aux utilisateurs comment proposer des versions différentes par pays du Google Play Store pour se conformer aux lois sur le géoblocage au sein de l’Union Européenne, tout en leur permettant d’utiliser les méthodes de paiement de n’importe quel pays européen. À l’heure actuelle, Google restreint les changements de pays de résidence à une seule fois par an, ce qui peut faire perdre du contenu et/ou des crédits aux utilisateurs. Ces changements doivent permettre aux utilisateurs de “profiter des mêmes droits et accéder aux mêmes contenus, où qu’ils soient dans l’Union Européenne”. Ni Google ni la Commission européenne n’ont cependant précisé quand ces modifications entreront en effet.