Google Search peut désormais détecter les problèmes de peau et vous montrer des vêtements sur des modèles IA

Google a annoncé un certain nombre de nouveautés pour son moteur de recherche, de la planification de voyage au shopping mode en passant par la santé de la peau. Lens ne sert plus qu’à trouver le nom d’une plante, l’algorithme peut désormais détecter un éventuel problème sur votre peau. Il suffit d’envoyer une photo dans Lens pour avoir des images similaires. Cette mise à jour pourrait être parfaite pour déterminer si vous avez été mordu(e) par une tique, mais comme avec toute recherche Google, il vaut mieux ne pas trop s’inquiéter. Consulter un médecin reste la meilleure solution.

Google tente aussi d’améliorer ses options de recherche pour simplifier la recherche de votre shopping en ligne. Vous pouvez désormais chercher via des filtres comme le style, la couleur et les modifs chez les revendeurs. Ensuite, lorsque vous avez trouvé ce que vous voulez, Google tente de résoudre le problème principal du shopping de vêtements en ligne : à quoi cela ressemblera sur vous. Le géant déploie un outil d’essayage virtuel qui montre à quoi le vêtement ressemble sur de nombreux modèles différents. Le programme utilise une technique d’IA générative pour cela. À l’heure actuelle, l’option n’est disponible que sur certaines pièces dans des magasins comme H&M, Everlane, Anthropologie et Loft.

Goolge lance aussi quelques nouveautés autour du voyage. La firme de Mountain View étend Immersive View, un outil qui vous permet d’explorer un modèle 3D d’une ville. Florence, Venise, Dublin et Amsterdam sont désormais notamment prises en charge. Imersive View fonctionne déjà pour Tokyo et New York. Au total, ce sont plus de 500 localisations dans le monde qui se laissent désormais découvrir ainsi.

De nombreuses nouveautés très intéressantes, et d’autres en préparation

Que vous ayez un appareil iOS ou Android, Google déploie une fonctionnalité permettant votre voyage depuis l’aperçu ou l’écran de verrouillage. Les “directions en un coup d’œil” offrent les mises à jour de l’heure d’arrivée estimée ainsi que les instructions, que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture. La version desktop de Google Maps met aussi à jour la section “Récents” pour améliorer la planification des voyages et vous permettre de travailler sur plusieurs itinéraires simultanément en sauvegardant tout ce que vous estimez pertinent.

Toujours dans la préparation de voyage, vous pouvez aussi accéder à un résumé généré par l’IA de différents endroits à partir d’articles, avis et photos. Ceci est disponible via le Search Labs, le centre de test que Google a ouvert au public en mai, mais il y a toujours une liste d’attente.