Google intègre encore plus d’outils IA dans le shopping en ligne

Google enrichit davantage son expérience de shopping en ligne avec l'intégration de nouveaux outils d'intelligence artificielle.

Tl;dr Google lance des outils basés sur l’IA pour faciliter les achats.

Le nouvel outil « Vision Match » permet de trouver des vêtements par description.

Les outils de réalité augmentée pour le maquillage et les vêtements sont également améliorés.

Google mise sur l’IA pour révolutionner le shopping en ligne

Des outils d’IA pour optimiser vos achats

Le géant de la technologie, Google, a récemment dévoilé une série d’outils basés sur l’intelligence artificielle pour faciliter et améliorer l’expérience d’achat en ligne. Ces outils innovants, qui étaient autrefois de simples expériences de Google Labs, ont maintenant trouvé leur chemin dans le grand public.

Le pouvoir des descriptions avec Vision Match

Le premier de ces outils, intitulé Vision Match, permet aux utilisateurs de décrire une tenue ou un vêtement qu’ils ont en tête, et l’IA se charge de trouver les meilleures correspondances disponibles sur le marché. Imaginez que vous voyez une tenue magnifique sur un passant et que vous aimeriez la copier. Avec Vision Match, il vous suffit de décrire le vêtement aussi précisément que possible (par exemple, « robe midi colorée avec de grosses marguerites »), et l’outil alimenté par Gemini générera des images correspondant à cette description. Vous pouvez ensuite affiner les résultats jusqu’à ce que vous trouviez le produit parfait.

Essayer avant d’acheter avec la réalité augmentée

Les fonctionnalités de beauté en réalité augmentée de Google ont également été améliorées. Ces outils vous permettent d’« essayer » du maquillage en affichant une représentation numérique sur votre visage en temps réel. Vous pouvez désormais voir à quoi ressembleraient plusieurs produits de maquillage sur vous en une seule recherche. Par exemple, une recherche de ‘soft glam’ pourrait vous proposer une sélection de cils neutres, un blush rosé et un gloss subtil, tous appliqués virtuellement sur votre visage.

Les essayages virtuels s’étendent aux pantalons et jupes

L’outil d’essayage virtuel de Google, qui a été lancé en 2023 avec des hauts, prend maintenant en charge les pantalons et les jupes. Cet outil montre comment les vêtements pourraient apparaître sur des modèles, couvrant ainsi tout le spectre des formes et tailles humaines. Vous pouvez essayer cette fonctionnalité en cherchant des pantalons ou des jupes spécifiques sur votre appareil mobile ou votre ordinateur de bureau.

Toutes ces innovations, propulsées par l’intelligence artificielle, témoignent de la volonté de Google de rendre l’expérience d’achat en ligne plus facile et plus personnalisée pour les utilisateurs.