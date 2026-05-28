Google Health remplace Fitbit et redéfinit le suivi santé

L’application Fitbit disparaît au profit d’une plateforme plus moderne et intégrée signée Google.

Tl;dr Google remplace officiellement l’application Fitbit par Google Health, tout en conservant la marque Fitbit pour ses objets connectés.

La nouvelle application adopte une interface plus claire, centralise les données santé et ajoute une meilleure compatibilité avec des services tiers.

Google Health Premium enrichit son offre avec un coach IA, le stockage sécurisé des dossiers médicaux et des fonctions sociales pour rivaliser avec les leaders du fitness connecté.

Google Health : l’après-Fitbit s’impose

Le paysage des applications de santé vient de connaître un bouleversement de taille : l’illustre application Fitbit, après quatorze années d’existence, cède officiellement sa place à la nouvelle application Google Health. Ce changement, entériné par une mise à jour déployée depuis le 19 mai 2026, ne signe toutefois pas la fin de la marque Fitbit. Car si l’application tire sa révérence, les objets connectés éponymes, notamment le tout nouveau Fitbit Air, un tracker minimaliste sans écran, continuent d’incarner l’esprit du fabricant.

Une interface repensée et des services connectés

Dès l’ouverture de la nouvelle application, difficile de ne pas remarquer l’effort consenti en matière d’ergonomie. À présent structurée autour de quatre onglets majeurs (« Today », « Fitness », « Sleep » et « Health »), l’appli propose une présentation épurée des principaux indicateurs de bien-être. Fini le déluge de chiffres illisibles : les données essentielles s’affichent en priorité et peuvent être personnalisées selon les préférences. Par ailleurs, la compatibilité étendue avec des applications tierces comme Run Club, AllTrails, ou encore MyFitnessPal, offre une centralisation appréciable pour qui souhaite suivre son activité globale.

Nouveautés pour les abonnés Premium

Le modèle d’abonnement n’est pas en reste. L’offre premium ne change ni de nom (désormais Google Health Premium) ni de prix (9,99 dollars mensuel ou 99 dollars annuel), mais elle élargit son spectre. Parmi les ajouts notables :

Coach IA personnalisé : suggestions d’exercices et plans adaptés .

. Téléversement sécurisé des dossiers médicaux : vision complète du suivi santé .

. Nouveau classement social : défis sportifs entre proches.

Cette évolution vise clairement à concurrencer frontalement les références du secteur, à commencer par le fameux Whoop. L’application promet aussi un contrôle total sur la confidentialité grâce au chiffrement des données.

L’avenir du suivi fitness selon Google ?

Certains utilisateurs pourraient regretter la disparition d’anciennes fonctions communautaires retirées du temps de Fitbit. Pourtant, l’arrivée du mode « Leaderboard », qui permet désormais des défis directs entre amis ou famille, laisse entrevoir une volonté d’impliquer davantage la communauté. Quant au futur matériel, le lancement du discret et abordable Fitbit Air, affiché à moins de 100 dollars, semble indiquer que Google poursuit sur sa lancée minimaliste… mais connectée.

En somme, si beaucoup restent attachés à la nostalgie du logo violet historique, force est de constater que le passage à Google Health marque une étape majeure dans la stratégie bien-être du géant californien, et ce n’est sans doute qu’un début.