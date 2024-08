Google facilite la suppression des deepfakes explicites de ses résultats de recherche

Le géant met aussi à jour ses algorithmes pour les rendre plus difficiles à détecter.

TL;DR Google actualise la recherche pour rendre les deepfakes explicites difficilement accessibles.

L’entreprise facilite la suppression des images truquées non-consensuelles figurant les utilisateurs.

Google met à jour ses systèmes de classement pour promouvoir du contenu non explicite de qualité.

Google contre les deepfakes

Avec pour arrière-plan une bataille sans relâche contre les images manipulées hyperréalistes, Google a récemment déployé des mises à jour pour son service de recherche. L’objectif principal est de rendre les deepfakes explicites aussi difficiles à trouver que possible et de promouvoir du contenu de qualité non explicite.

Protection des utilisateurs

Depuis longtemps, Google permet aux utilisateurs de demander la suppression des images indésirables conformément à ses politiques. Suite à cette récente mise à jour, chaque fois qu’il accorde une demande de suppression, Google filtre également tous les résultats explicites similaires sur des recherches concernant la personne en question. Ses systèmes examineront toute duplication de l’image offensante pour l’éliminer. Cela contribue, sans doute, à apaiser certaines craintes des victimes inquiètes de retrouver la même image sur d’autres sites.

Un classement révisé

Google a revu ses systèmes de classement. Désormais, si un utilisateur recherche spécifiquement des deepfakes explicites avec le nom d’une personne, les résultats présenteront plutôt du contenu « de haute qualité et non-explicite ». Si des articles de presse concernant cette personne existent, par exemple, ces derniers apparaîtront en priorité. Selon la déclaration de Google, « il semble que l’entreprise ait également l’intention d’instruire l’utilisateur en quête de deepfakes en affichant des résultats discutant de leur impact sur la société ».

Contenu légitime vs deepfakes

La politique de Google ne cherche pas à éliminer les résultats pour le contenu légitime, tel qu’une scène de nudité d’un acteur, dans son effort pour bannir les deepfakes de sa page de résultats. Toutefois, elle reconnaît qu’elle a encore beaucoup de travail à faire pour séparer les images explicites légitimes des fausses. En attendant, Google a mis en place une solution pour rétrograder les sites qui ont reçu un volume élevé de demandes de suppression d’images manipulées dans la recherche, un indicateur fort de la mauvaise qualité d’un site, d’après Google.