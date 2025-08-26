Google corrige un défaut majeur de son gestionnaire de mots de passe, mais des lacunes persistent

Google a récemment apporté une amélioration majeure à son gestionnaire de mots de passe, corrigeant l’un des défauts les plus fréquemment reprochés par ses utilisateurs. Malgré ce progrès notable, des réserves subsistent quant à la fiabilité globale de l’outil.

Tl;dr Google Password Manager enfin disponible en application sur Android.

L’accès reste moins intuitif que chez Apple.

Google devrait s’inspirer d’Apple pour plus de fonctionnalités.

Google améliore l’accès à son gestionnaire de mots de passe

L’accès au Google Password Manager a longtemps été un véritable casse-tête pour les utilisateurs d’Android. Coincé dans des arborescences complexes, ce service gratuit exigeait souvent de naviguer à travers plusieurs menus obscurs des paramètres Google. Cette lourdeur d’utilisation en a découragé plus d’un, y compris ceux qui cherchaient une alternative gratuite et fiable à la concurrence. La situation évolue toutefois : avec le déploiement du Pixel 10 et de la mise à jour Android 16, la firme de Mountain View tente de corriger le tir.

Un pas en avant, mais des limites persistantes

Désormais, le gestionnaire de mots de passe Google se présente sous la forme d’une véritable application téléchargeable sur le Play Store. Plus besoin de jongler entre les raccourcis ou les menus tortueux : il suffit d’installer l’appli pour accéder aux informations enregistrées. Un changement qui pourrait rendre cet outil aussi accessible que d’autres applications incontournables comme Google Docs ou Maps.

Pourtant, ce progrès est surtout cosmétique : le service proposé reste inchangé. Les utilisateurs pointent du doigt un manque cruel d’évolutions fonctionnelles par rapport aux gestionnaires concurrents. Autrement dit, le cheminement vers une expérience fluide et complète n’est pas terminé.

L’inspiration venue d’Apple : un modèle à suivre ?

Certains concurrents semblent avoir pris une longueur d’avance. Chez Apple, le lancement du nouveau Password Manager, arrivé avec iOS 18, a redéfini les attentes. Non seulement il centralise tous les identifiants et codes authentificateurs, mais il informe aussi l’utilisateur en cas de fuite de données et regroupe même les mots de passe Wi-Fi, le tout protégé par une sécurité biométrique native.

Contrairement à la solution proposée par Google – qui sépare encore gestionnaire, authentificateur et alertes – celle d’Apple propose tout-en-un. Un confort dont beaucoup rêvent sur Android.

Des attentes fortes côté utilisateurs Android

En définitive, si Google veut rivaliser avec les poids lourds du secteur — voire dépasser les solutions payantes — certains ajustements sont attendus :

Mieux intégrer authentification, surveillance des failles et gestion centralisée ;

Simplifier radicalement l’expérience utilisateur ;

S’assurer que ces fonctions soient disponibles sans coûts cachés ni manipulations complexes.

Jusqu’à présent, beaucoup préfèrent encore payer quelques euros par mois pour un gestionnaire premium comme NordPass, faute d’une solution Google suffisamment aboutie. Reste donc à espérer que l’exemple californien inspire bientôt une nouvelle génération d’applications sécurisées… Et peut-être la fin des abonnements superflus ?