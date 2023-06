Google Chrome sur iOS peut désormais afficher des cartes et créer des événements sans changer d'app. Le géant américain entend bien donner toutes les armes à son navigateur pour concurrencer Safari.

Vous n’avez plus à basculer entre les apps pour réaliser certaines opérations basiques dans Chrome sur votre iPhone. Google met en effet à jour son navigateur pour iOS en lui ajoutant la possibilité de visualiser des adresses sur Maps, créer des événements dans l’Agenda et traduire des textes sans devoir passer sur l’application correspondante. Vous pouvez ainsi trouver la localisation d’un restaurant, vous rappeler de visiter ce restaurant et déchiffrer le menu, le tout dans votre navigateur.

Une prochaine mise à jour viendra aussi rendre Google Lens bien plus utile. Vous aurez la possibilité de chercher directement avec votre caméra, que ce soit en prenant de nouvelles images ou en puisant dans votre bibliothèque. Comme sur Android, ceci pourrait être particulièrement utile si vous trouvez une jolie fleur ou une veste qu’il vous faut absolument et que vous voulez en savoir plus. La fonctionnalité sera disponible dans les “mois à venir”.

Il vous faudra toujours utiliser les apps dédiées de Google pour des fonctionnalités plus avancées, comme pour profiter des directions dans Maps ou gérer le reste de votre itinéraire. Ceci étant dit, ces nouveautés devraient faire de Chrome une application encore plus indispensable au quotidien, pour gagner du temps (et économiser de la batterie), puisque vous n’aurez plus à ouvrir plusieurs apps en même temps. Ceci, en conséquence, pourrait faire de Chrome une solution plus attrayante que Safari en tant que navigateur par défaut sur votre iPhone.

Cette extension survient peu après que Google a introduit les Actions Chrome, des raccourcis basés sur le texte pour des taches de navigateur très fréquentes, comme effacer l’historique ou vérifier les paramètres. Google a même expérimenté utiliser son propre moteur de rendu dans Chrome pour iOS dans l’éventualité où la firme de Cupertino assouplirait ses règles concernant les navigateurs. Une chose est sûre, Google fait de Chrome un outil plus puissant encore sur iPhone.