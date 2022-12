Goodbye Volcano High vise désormais une sortie pour l’été 2023

Un report en 2023 est officialisé pour Goodbye Volcano High.

Déjà retardé l’année dernière en raison d’un reboot narratif et des difficultés liées au travail à distance sur fond de pandémie mondiale, Goodbye Volcano High ne sortira pas non plus en 2022. Le studio canadien indépendant KO_OP a pris la difficile décision de repousser son lancement à l’été 2023 :

Cela a été une expérience d’apprentissage pour nous. Nous produisons un projet ambitieux par rapport à la taille de notre studio, avec plus de 6000 lignes de voix et un grand nombre d’animations spécifiques. Nous tenons beaucoup à cette création originale et à l’histoire que nous racontons. Nous voulons proposer quelque chose qui corresponde à ce que nous avons toujours imaginé. C’est ce que vous méritez. Nous comprenons que ce retard puisse être décevant, mais nous sommes convaincus que c’est la bonne décision et que l’attente en vaut la peine.

Un trailer pour Goodbye Volcano High

Prévu sur PS5, PS4 et PC (Steam), Goodbye Volcano High est une aventure narrative cinématographique sur l’amour, le changement et la fin d’une époque. Les joueurs devront guider Fang à travers sa dernière année de lycée afin d’arranger certaines choses pour faire évoluer son histoire avant que le temps ne soit écoulé.

Vos choix façonnent la personnalité de Fang et déterminent votre expérience de jeu. Rapproche-toi de tes amis, de ta famille, de tes connaissances, de tes ennemis et de tes amours. Trouvez comment vous allez être là pour vos proches quand ça compte le plus – c’est littéralement la fin du monde, après tout. Entretenir des relations permet de créer des affinités et de changer l’issue de votre jeu. Écrivez des chansons, jouez de différents instruments et mettez toute la merde qu’il est difficile de dire dans votre musique grâce à un système interactif de rythme et de paroles. Interprétez ensuite ces morceaux originaux pour créer une bande-son adaptée à votre histoire. Plongez dans le quotidien de Fang grâce aux interactions. Des médias sociaux sur le thème des dinosaures et des interactions ponctuelles vous permettront de faire partie de la vie de Fang.